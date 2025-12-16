"ZAJEDNO RADIMO NA PROJEKTU KOJI PREDSTAVLJA MOTOR RAZVOJA SRBIJE" Mali: EXPO 2027 će pokazati koliko je Srbija napredovala
SINIŠA Mali, ministar finansija u Vladi Republike Srbije, održao je sastanak sa predstavnicima javnih preduzeća Grada Beograda oko koordinacije njihovog rada u vezi sa organizacijom i održavanjem Međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027.
- Svaki korak u pripremi i organizaciji EXPO izložbe mora biti koordiniran, dobro planiran i organizovan, i zato su nam ovakvi sastanci veoma važni - napisao je Mali na svom Instagram nalogu.
- Pred svima nama je ogroman posao i odgovornost, jer organizujemo najveći događaj u svetu 2027. godine. Zato je neophodno da sve bude dobro pripremljeno, da sva javna preduzeća u svom delokrugu budu angažovana, da imaju dovoljno kapaciteta da odgovore na sve zahteve koje organizacija ove izložbe donosi - dodao je on.
Ministar je naglasio i da je do početka EXPO izložbe ostalo još godinu i po dana tokom kojih, osim radova na terenu, na gradilištu u Surčinu, predstoji i niz drugih priprema kako bi sve službe bile spremne u svom domenu.
- Zajedno radimo na ovom projektu koji predstavlja motor razvoja Srbije, i zaista smo ponosni što ćemo biti domaćini EXPO-a 2027. godine i što ćemo celom svetu predstaviti koliko se Srbija promenila i napredovala - zaključio je Mali na svom Instagram nalogu.
