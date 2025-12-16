"PLAKAO SAM..." Čima Moneke otkrio da mu je teško palo što nije igrao protiv Partizana u prošlom kolu Evrolige

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke otkrio je da su ga savladale emocije nakon što je saznao da neće moći da pomogne timu u prošlom kolu Evrolige protiv Partizana.

FOTO: M. Vukadinović

- Kada sam shvatio da neću moći da igram, plakao sam. Tako sam se osećao. Pokušavao sam da budem nasmejan dok sam tamo, igrali smo baš dobro i to mi je pomoglo. Ipak, na kraju sam bio tužan. Sezona je duga i biće još mnogo ovakvih utakmica, daću sve od sebe da budem spreman kad one dođu - rekao je nekadašnji član Baskonije u podkastu Amerikanos24.

Nigerijac je u dosadašnjem toku sezone odigrao je 12 utakmica, uz prosek od 14,2 poena i 7,5 skokova po meču.