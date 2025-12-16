Politika

ANS: Najoštrije osuđujemo napad novinara N1 Mladena Savatovića na novinarku Informera Lidiju Makragić

16. 12. 2025. u 17:25

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalni fizički i verbalni napad koji je novinar N1 Mladen Savatović izvršio na novinarku Informera Lidiju Makragić nakon konferencije za medije.

Foto: Printskrin

- ​Ovo ponašanje, koje uključuje mahanje mikrofonom, grube uvrede i fizički nasrtaj, predstavlja sramotu za profesiju i direktno kršenje svih etičkih kodeksa. ANS poziva sve aktere na javnoj sceni, a posebno kolege novinare, na poštovanje etičkih kodeksa profesije i uzdržavanje od bilo kakvog ponašanja koje ugrožava bezbednost i dostojanstvo novinarske profesije. Od nadležnih organa i profesionalnih udruženja zahtevamo da temeljno ispitaju ovaj slučaj i preduzmu odgovarajuće mere. Novinarska zajednica mora da stoji složno u odbrani prava svakog novinara da radi svoj posao bez straha od bilo kakve vrste napada i pretnji - saopštio je ANS.

