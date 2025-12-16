Poznati

TIŠINA PRESTAJE: Ilda Šaulić preuzima priču na svojim društvenim mrežama (FOTO)

Dušan Cakić

16. 12. 2025. u 18:10

NA društvenim mrežama u prethodnih nekoliko dana pojavili su se snimci u kojima su o Ildi Šaulić govorili priznati umetnici Saša Milojković, Dušan Lazić, Laza, Miloš Nadaždin i Marko Đurovski.

ТИШИНА ПРЕСТАЈЕ: Илда Шаулић преузима причу на својим друштвеним мрежама (ФОТО)

Foto: Miloš Nadaždin

Svi su se složili u jednom, da Ilda ulazi u novo poglavlje. Budite sa Ildom u četvrtak, 18. decembra, na njenom Instagram i TikToku u 18 sati. Ekskluzivno i do sada nikada viđeno.

O čemu se radi, pogledajte u videu ispod:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ilda Saulic (@ildasaulic)

 

