TIŠINA PRESTAJE: Ilda Šaulić preuzima priču na svojim društvenim mrežama (FOTO)
NA društvenim mrežama u prethodnih nekoliko dana pojavili su se snimci u kojima su o Ildi Šaulić govorili priznati umetnici Saša Milojković, Dušan Lazić, Laza, Miloš Nadaždin i Marko Đurovski.
Svi su se složili u jednom, da Ilda ulazi u novo poglavlje. Budite sa Ildom u četvrtak, 18. decembra, na njenom Instagram i TikToku u 18 sati. Ekskluzivno i do sada nikada viđeno.
O čemu se radi, pogledajte u videu ispod:
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
