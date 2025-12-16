PRONAĐENI U KREVETU S PREREZANIM GRLOM: Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge

POJAVLjUJU se novi, potresni detalji o ubistvu čuvenog reditelja i glumca Roba Rajnera (78) i njegove supruge Mišel Rajner (68), koji su pronađeni mrtvi u svom domu u Brentvudu, u Los Anđelesu.

Prema navodima izvora bliskog istrazi, koji je govorio za Daily Mail, supružnici su pronađeni u krevetu s prerezanim grlom, a postoji mogućnost da su ubijeni dok su spavali. Ovaj jezivi podatak mogao bi da pomogne policiji u preciznom utvrđivanju vremenskog okvira zločina, za koji je uhapšen njihov 32-godišnji sin Nik Rajner.

Ubistvo tokom noći?

Istražitelji veruju da su Rob i Mišel ubijeni između subote uveče i nedelje popodne. Poslednji put viđeni su u subotu, na božićnoj zabavi koju je organizovao Konan OBrajan, gde je, prema svedočenjima, došlo do burne svađe između Roba i Nika.

„Mogao je to da uradi ubrzo nakon što su se svi vratili kući da je došao i usred noći im prerezao grla“, tvrdi izvor.

„Bili su u krevetu kada se to dogodilo.“

Policija Los Anđelesa za sada nije zvanično potvrdila gde su tačno tela pronađena, ali navodi da su supružnici zatečeni bez znakova života kada su hitne službe stigle na lice mesta.

Ako se potvrdi da su ubijeni u snu, to bi, kako navode izvori, bila jedina tragična „uteha“ u ovom zločinu – da nisu bili svesni onoga što se događa.

Haos na zabavi i prvi alarm

TMZ je prvi objavio da je Rob imao „veoma glasnu svađu“ sa sinom tokom zabave. Jedan od gostiju rekao je za People:

„Nick je sve uznemirio, ponašao se neuračunljivo, stalno je ispitivao ljude da li su poznati.“

Prava uzbuna nastala je tek sledećeg dana, u nedelju, kada je maser došao u njihovu vilu vrednu 13,5 miliona dolara oko 14 časova i nije dobio odgovor na vrata.

Njihova ćerka Romi (28), koja živi preko puta, potom je ušla u kuću i, prema navodima, pozvala hitne službe nakon što je zatekla stravičan prizor.

Vatrogasna služba Los Anđelesa potvrdila je da su spasioci pozvani oko 15.30 časova, ali da su Rob i Mišel već bili mrtvi.

„Tempirana bomba“: mračna prošlost sina

Nik Rajner jedno od troje dece Roba i Mišel, navodno je živeo u gostinskoj kući na imanju.

„Nik je godinama bio kao prolaznik u njihovom životu“, rekao je izvor blizak porodici pa dodao: „Koristio je met, nije spavao danima, imao izlive besa, lomio stvari, udarao zidove. Bio je tempirana bomba. Njegova zavisnost je postajala sve gora i roditelji su želeli da se iseli.“

Nik je uhapšen u 21.15 u nedelju uveče, nakon što se prijavio u motel u blizini Santa Monike. Policija je, prema navodima, u njegovoj sobi zatekla tuš pun krvi, krv po krevetu, kao i prozore prekrivene čaršavima.

Bez kaucije, suđenje predstoji

Njegova kaucija je u početku bila određena na 4 miliona dolara, ali je kasnije u potpunosti ukinuta. Trenutno se nalazi u zatvoru u centru Los Anđelesa.

Istraga se nastavlja, dok Holivud ostaje u šoku zbog jednog od najstrašnijih porodičnih zločina u skorijoj istoriji.

(Kurir.rs/DailyMail)

