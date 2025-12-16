MRDIĆ ZA "NOVOSTI" O UNIŠTENOJ INVESTICIJI GENERALŠTAB: Blokaderi spremni da urade sve protiv Srbije

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić reagovao je na odustajanje Džareda Kušnera od Generalštaba, investicije vredne 750 miliona evra, koju su blokaderi uništili kampanjom.

Mrdić navodi kako smo izgubili veliku investiciju.

- Zbog sramne kampanje dela opozicije, blokadera i tužilaštva i izmišljanja slučaja Generalštab izgubili smo veliku investiciju.

Takođe, naglašava kako je ovo samo potvrda da je deo naše političke opozicije srepman da uradi sve protiv svoje Srbije.

- Propustili smo veliku priliku i potvrdillo se da je deo naše političke opozicije spreman da uradi sve protiv svoje Srbije.

Zaključuje da je sada važno utvrditi odgovornost u krivično-pravnom smislu.

- Sada je potrebno u krivično pravnom smislu videti ko će da odgovara i ko je za Srbiju napravio štetu od milijardu i po evra.

