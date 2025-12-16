MRDIĆ ZA "NOVOSTI" O UNIŠTENOJ INVESTICIJI GENERALŠTAB: Blokaderi spremni da urade sve protiv Srbije
PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić reagovao je na odustajanje Džareda Kušnera od Generalštaba, investicije vredne 750 miliona evra, koju su blokaderi uništili kampanjom.
Mrdić navodi kako smo izgubili veliku investiciju.
- Zbog sramne kampanje dela opozicije, blokadera i tužilaštva i izmišljanja slučaja Generalštab izgubili smo veliku investiciju.
Takođe, naglašava kako je ovo samo potvrda da je deo naše političke opozicije srepman da uradi sve protiv svoje Srbije.
- Propustili smo veliku priliku i potvrdillo se da je deo naše političke opozicije spreman da uradi sve protiv svoje Srbije.
Zaključuje da je sada važno utvrditi odgovornost u krivično-pravnom smislu.
- Sada je potrebno u krivično pravnom smislu videti ko će da odgovara i ko je za Srbiju napravio štetu od milijardu i po evra.
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
"SELAKOVIĆ NIJE UZEO NI DINARA" Vučić: Optužni predlog sramotan
16. 12. 2025. u 12:55
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (4)