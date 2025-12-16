VUČIĆ GOST DNEVNIKA RTS-A: Predsednik govori o svim važnim temama
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost “Dnevnika 2” na RTS 1, večeras od 19:30 časova.
Vučić će govoriti o svim važnim temama.
