Politika

VUČIĆ GOST DNEVNIKA RTS-A: Predsednik govori o svim važnim temama

Новости онлине

16. 12. 2025. u 17:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić biće gost “Dnevnika 2” na RTS 1, večeras od 19:30 časova.

ВУЧИЋ ГОСТ ДНЕВНИКА РТС-А: Председник говори о свим важним темама

Foto printskrin RTS

Vučić će govoriti o svim važnim temama.

