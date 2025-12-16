Politika

MACUT SUTRA U VRNJAČKOJ BANJI: Premijer sa ministrima u radnoj poseti turističkom centru Srbije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 12. 2025. u 18:02

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut posetiće Vrnjačku Banju sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem i ministrom turizma i omladine Huseinom Memićem u sredu, 17. decembra 2025. godine.

МАЦУТ СУТРА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ: Премијер са министрима у радној посети туристичком центру Србије

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Programom posete predvišeno je da premijer obiđe Specijalnu bolnicu „Merkur“, hotel

„Merkur Palas“, Banjski park, Gimnaziju, manastir Žiču.

Takođe predviđen je i sastanak sa predstavnicima loklane samouprave.

