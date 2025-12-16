MACUT SUTRA U VRNJAČKOJ BANJI: Premijer sa ministrima u radnoj poseti turističkom centru Srbije
PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut posetiće Vrnjačku Banju sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem i ministrom turizma i omladine Huseinom Memićem u sredu, 17. decembra 2025. godine.
Programom posete predvišeno je da premijer obiđe Specijalnu bolnicu „Merkur“, hotel
„Merkur Palas“, Banjski park, Gimnaziju, manastir Žiču.
Takođe predviđen je i sastanak sa predstavnicima loklane samouprave.
