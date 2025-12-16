OVO "GROBARI" NIKAKO NISU ŽELELI DA ČUJU: Najbolji fudbaler crno-belih se povredio
Najbolji strelac i fudbaler Partizana, Jovan Milošević, doživeo je naprsnuće šake.
Zbog te povrede postoji mogućnost da neće igrati u poslednjoj rundi u ovoj kalendarskoj godini kada će crno-beli gostovati u subotu od 18č u Loznici ekipi IMT-a.
Milošević je ove sezone na 23 utakmice postigao 16 golova i upisao pet asistencija.
