OVO "GROBARI" NIKAKO NISU ŽELELI DA ČUJU: Najbolji fudbaler crno-belih se povredio

Filip Milošević

16. 12. 2025. u 16:25

Najbolji strelac i fudbaler Partizana, Jovan Milošević, doživeo je naprsnuće šake.

ОВО ГРОБАРИ НИКАКО НИСУ ЖЕЛЕЛИ ДА ЧУЈУ: Најбољи фудбалер црно-белих се повредио

FOTO: FK Partizan

Zbog te povrede postoji mogućnost da neće igrati u poslednjoj rundi u ovoj kalendarskoj godini kada će crno-beli gostovati u subotu od 18č u Loznici ekipi IMT-a.

Milošević je ove sezone na 23 utakmice postigao 16 golova i upisao pet asistencija.

