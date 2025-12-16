POTEZ KOJI ĆE SE VEČNO PAMTITI! NJemu je FIFA dala nagradu za fer-plej!
Doktor Fudbalskog kluba Regensburg Andreas Harlas-Nojking dobitnik je nagrade FIFA Fer-plej, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).
Harlas-Nojking (63) je nagradu dobio jer je kao lekar Regensburga 20. aprila ove godine spasio život jednom navijaču Magdeburga kome je pozlilo. Tokom utakmice druge nemačke Bundeslige desio se incident koji nije imao smrtni ishod samo zahvaljujući brzoj i pravovremenoj intervenciji lekara Regensburga.
FIFA će večeras na gala večeri u Dohi sa početkom u 18 časova po srpskom vremenu dodeliti glavne nagrade, od kojih se najviše iščekuje ko će biti najbolji fudbaler planete u 2025. godini.
