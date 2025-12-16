"IGRAČI OČIGLEDNO NE RAZUMEJU!" Navijači Crvene zvezde, "delije", odlučili se na ovaj korak!
Crvena zvezda nije uspela da u gostima pobedi TSC, ali "delije" ne očajavaju. Naprotiv, imaju vrlo konkretan plan.
Saopštenje Zvezdinih navijača prenosimo u celosti:
"Iako je prvak jesenjeg dela prvenstva već odlučen, mi navijači Zvezde želimo da u subotu na utakmici protiv Mladosti iz Lučana pokažemo našim igračima kako se bori za naš klub u domaćem prvenstvu. Igrači očigledno ne razumeju značaj naše lige, dok u Evropi nije tako.
Moramo da im damo primer da osete kada je stadion ispunjeniji nego obično, da shvate da je nama, navijačima Zvezde, bitna titula i domaće prvenstvo!
Najjača poruka igračima bi bila što puniji stadion jer tada i me moramo ništa više da kažemo, biće im jasno!
Smatramo da imamo dobar tim, koji je dokazao da ume da igra sa velikim imenima u Evropi ali očigledno da nisu svesni da je titula podjednako, ako ne i važnija, od dobrih partija u Evropi.
Bez titule nema ni Evrope! Zato dajmo promer igračima i ostavimo im sliku u glavi da tokom pauze imaju čega da se sećaju dok se budu spremali za nastavak sezone.
20.12.!!!!", ističe se u saopštenju.
Zvezda u pomenutom terminu igra svoju poslednju superligašku utakmicu u 2025. godini, a rival će joj biti devetoplasirana Mladost.
Pred meč sa Lučancima, crveno-beli imaju četiri boda manje od vodećeg Partizana, koji gostuje IMT-u, ekipi koja je 13. na tabeli.
Tabela Superlige Srbije u fudbalu
