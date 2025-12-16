PUCANJE IZNUTRA: Raskol među pazarskim blokaderima uoči protesta

UOČI najavljenog protesta 21. decembra 2025. godine, među takozvanim studentskim blokaderima u Novom Pazaru došlo je do otvorenog sukoba i podele na dve suprotstavljene grupe, koje se međusobno tuku oko toga ko će biti „glavni“ na skupu.

Foto Novosti

Umesto jedinstva, scenu su preuzeli unutrašnji obračuni, kao i međusobne optužbe da će jedna od zaraćenih strana biti odgovorna za moguće incidente i nasilje na predstojećem protestu.

U središtu raskola našao se Davud Delimeđac, do juče jedan od istaknutih organizatora protesta i glavni predstavnik novopazarskih blokadera. On je optužen da je novac namenjen organizaciji blokada koristio u privatne svrhe.

Nakon izbijanja afere, Delimeđac se povukao u Beograd, dok mu, kako se tvrdi, pojedini članovi suprotstavljene grupe, koju predvode Inas Hodžić i Jusuf Arifović, upućuju ozbiljne pretnje.

Posledice ovih podela već se osećaju na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, gde je prisutan pad broja studenata blokadera koji podržavaju blokade. Mnogi se distanciraju od pokreta koji je, po njihovom mišljenju, izgubio izvornu svrhu i postao poprište ličnih sukoba i borbe za uticaj.

Nelagoda se prenela i na građane Novog Pazara, među kojima podrška protestima vidljivo opada. Posebnu zabrinutost izazivaju najave dovođenja istomišljenika iz drugih gradova, pa se sve češće postavlja pitanje da li grad ulazi u novi krug nestabilnosti, ne zbog zahteva studenata, već zbog njihovih unutrašnjih obračuna.