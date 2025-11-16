STRUČNJAK O NAJAVI VUČIĆA OKO NIS-A: To bi bilo najbolje rešenje, Srbiji to niko ne može da zabrani

EKONOMISTA Ljubodrag Savić ocenio je danas da bi za Naftnu industriju Srbije (NIS) najbolje rešenje bilo da ruski vlasnici u što kraćem roku pronađu novog partnera kako bi Srbija mogla da uđe u mirniju fazu.

- Najbolje bi bilo da ruska strana pronađe partnera u narednih nedelju dana i to je najčistije rešenje koje bi Srbiji omogućilo ulazak u novu fazu i izbegavanje mogućih ozbiljnih posledica - rekao je on za Tanjug.

Prema Savićevim rečima, oko pitanja NIS-a postoji i druga opcija za koju on kako je naglasio nikada ne bi glasao, a to je da država Srbija preuzme tu kompaniju kroz "neprijateljsko preuzimanje", odnosno nacionalizaciju.

- Mislim ipak da je ovo drugo zadnje rešenje koje bi možda kratkoročno rešilo problem odnosa sa SAD-om, odnosno skinulo sankcije, ali bi dugoročno dovelo do mnogo većih problema nego što je NIS - rekao je on.

Savić je objasnio i da bi Srbija ukoliko bude potrebno, mogla da ponudi cenu za ruski udeo u NIS-u "koja se ne može odbiti", odnosno cenu koja bi bila veća od svih ponuda, što je, kako je istakao predsednik Srbije već najavio.

- To bi možda bilo i najbolje rešenje za Srbiju. Na kraju krajeva, to smo mi svojevremeno i prodali. Naravno to bi sada vredelo mnogo više, ali bismo vratili u svoje vlasništvo jedan strateški resurs i izbegli bismo svaku moguću situaciju koja nam se danas dešava. Da je Srbija većinski vlasnik NIS-a, ne bi se dešavalo ovo što se dešavalo - rekao je Savić.

On je naglasio i da Srbiji niko ne može da zabrani da bude neko ko će kupiti rusko vlasništvo u NIS-u. Dodao da bi povratak državnog vlasništva u NIS-u omogućio Srbiji veću energetsku sigurnost.

Na pitanje o mogućim posledicama privremenog zastoja rafinerije, odnosno da li srpska privreda može da opstabne bez rafinerija Savić je rekao da to ne bi bilo tragično, ali da bi donelo značajne troškove i uticalo na zaposlenost i budžet.

- Nije tragično čak i ako neko vreme rafinerije ne rade. Verovatno su to prilično visoki troškovi zaustava rafinerije, ponovnog pokretanja i tako dalje. Tu je i 3.500 radnika, punjenje državnog budžeta, zapošljavanje velikog broja ljudi, kao i problemi koje će imati i ostali deo privrede i da kažemo građana Srbije, ali sve su to stvari koje su nama poznate i nisu neočekivane - rekao je Savić.

On veruje i da građani Srbije neće ostatili bez goriva, jer postoje rezerve, alternativni dobavljači i prisustvo stranih kompanija na tržištu.

- Ne mislim da je toliko dramatičan problem. Verujem da nećemo ostati bez goriva, da neće biti redova, odnosno kantica kao što je bilo 90-tih godina. Na kraju krajeva, mi imamo u našem okruženju više rafinerija i više trgovaca. Imamo strane kompanije koje su prisutne u Srbiji, koje čini mi se 20 procenata snabdevaju - rekao Savić.

Kako je dodao, "ovo je jedno burno vreme u kome država Srbije donosi jednu tešku odluku, ali da treba da verujemo i da se nadamo da će ta odluka biti doneta u narednih nekoliko nedelja i da će ona obezbediti da Srbija ima dovoljno goriva, da NIS radi, da privreda funkcioniše, ali i da ne narušimo ozbiljno, tradicionalno dobre odnose sa Ruskom Federacijom".

Na pitanje o potencijalnim kupcima NIS-a, Savić je kazao da je "potpuno periferno" da li će to biti arapski, kineski ili neki drugi investitor, osim što bi lično on najviše voleo da to ostane ruski kapital, što je sada isključeno.

- Ovo je geopolitičko pitanje koje se rešava na najvišem nivou država. Nisu samo u pitanju kompanije, nego i države, tako da su različiti interesi. Mnogo igrača je u igri i teško je postići zadovovoljavajuće rešenje za sve. Ali budimo optimisti i da verujemo da će se najpre naći dobro rešenje za Srbiju, za naftu i da možemo da odahnemo i da država normalno funkcioniše i da građanima bude dovoljno goriva - kazao je Savić.

Prema njegovim rečima za Srbiju je jako važno da dobijemo "kredibilnog partnera" za NIS, jer se kako predviđa očekuju dalji pritisci na našu zemlju.

- Bez obzira kako se ovaj problem sa NIS-om reši, nećemo mi sve naše probleme rešiti. Nemojmo zaboraviti, nismo uveli sankcije Rusiji i tu će i dalje biti pritiska, a imamo i još jednu stvar, tu je gas i nama prestoji sklapanje dogovora sa Rusijom oko tog energenta - rekao je Savić.

On je podsetio da je Srbija zahvaljujući paketu oko NIS-a imala i prilično dobru cenu gasa od strane Ruske Federacije, dodavši da da je upravo povoljna cena gasa, jeftina električna energija u odnosu na EU, ali i niska cena radne snage, dobra infrastruktura , kao i subvencije koje daje država privuklo dosta stranih direktnih investitora.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da će Srbija čekati poslednji dan da bi donela odluku o NIS-u, ali je ukazao da rafinerija i NIS moraju da rade i da se građanima mora obezbediti snabdevenost.

- Čekaćemo poslednji trenutak, i ne samo poslednji dan, već i dan posle neophodnog, donećemo odluku kakvu moramo da donesemo, ali svi moraju da znaju da rafinerija mora da radi, da NIS mora da radi, i da moramo da obezbedimo punu snabdevenost svim građanima u svim sektorima - istakao je Vučić na sednici Vlade Srbije.

Vučić je izjavio i da se konačna odluka za rešenje za NIS mora doneti u narednih sedam dana i dodao da, ukoliko Rusi ne uspeju da se dogovore sa svojim partnerima oko cene, Srbija će ponuditi bolju cenu za ruski deo NIS-a ukazujući da ne želi da dođe do konfiskacije i otimanja bilo čije imovine.

