IMA MRTVIH U EKSPLOZIJI U LUKSUZNOM ZIMOVALIŠTU: Slavili Novu godinu, pa izgoreli (VIDEO)
NEKOLIKO ljudi je poginulo, a više je povređeno nakon eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, saopštila je policija.
Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija za Bi-Bi-Si.
Neprovereni snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gde se održavala proslava Nove godine.
Policija je saopštila da je uspostavljena telefonska linija za pomoć porodicama pogođenih.
Kran-Montana je luksuzni skijalište koji se nalazi u srcu Švajcarskih Alpa, otprilike dva sata od švajcarske prestonice Berna.
(Bi-Bi-Si)
BONUS VIDEO:
ZAPLENA NA MERDARU: Više od 30 kg kokaina, uhapšeni Albanci
Preporučujemo
UHAPŠEN PIROMAN IZ BORČE: Zapalio tri automobila, pa došlo do eksplozije
24. 12. 2025. u 11:09
EKSPLOZIJA U BORČI: Ogromna vatra progutala tri automobila - Policija traga za piromanom
24. 12. 2025. u 10:06
JEZIVE SCENE NAKON HORORA U MOSKVI: Skupljaju delove tela po putu (FOTO/VIDEO)
24. 12. 2025. u 09:44
IMA MRTVIH U EKSPLOZIJI U DOMU ZA STARE: Poznato šta je uzrok - Buknuo veliki požar (FOTO)
24. 12. 2025. u 08:58
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)