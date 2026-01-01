Svet

IMA MRTVIH U EKSPLOZIJI U LUKSUZNOM ZIMOVALIŠTU: Slavili Novu godinu, pa izgoreli (VIDEO)

Ana Đokić

01. 01. 2026. u 07:36

NEKOLIKO ljudi je poginulo, a više je povređeno nakon eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, saopštila je policija.

ИМА МРТВИХ У ЕКСПЛОЗИЈИ У ЛУКСУЗНОМ ЗИМОВАЛИШТУ: Славили Нову годину, па изгорели (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks/visegrad24

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn, saopštila je policija za Bi-Bi-Si.

Neprovereni snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju požar u baru gde se održavala proslava Nove godine.

Policija je saopštila da je uspostavljena telefonska linija za pomoć porodicama pogođenih.

Kran-Montana je luksuzni skijalište koji se nalazi u srcu Švajcarskih Alpa, otprilike dva sata od švajcarske prestonice Berna.

(Bi-Bi-Si)

Tenis
Fudbal
