ROĐENA PRVA BEBA U 2026. GODINI: U prvoj sekundi nakon ponoći stigao dečak u GAK Višegradska
U GAK Višegradska prva beba rodila se u 00 časova 00 minuta i 1 sekund.
Prvorođena beba je dečak i težak je 3910 grama, dug 51 centimetar. Ponosna majka dečaka je Marina Milošević i ona i beba se osećaju dobro.
