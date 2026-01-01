Društvo

ROĐENA PRVA BEBA U 2026. GODINI: U prvoj sekundi nakon ponoći stigao dečak u GAK Višegradska

В.Н.

01. 01. 2026. u 00:10

U GAK Višegradska prva beba rodila se u 00 časova 00 minuta i 1 sekund.

РОЂЕНА ПРВА БЕБА У 2026. ГОДИНИ: У првој секунди након поноћи стигао дечак у ГАК Вишеградска

Ustupljene fotografije

Prvorođena beba je dečak i težak je 3910 grama, dug 51 centimetar. Ponosna majka dečaka je Marina Milošević i ona i beba se osećaju dobro.

Ustupljene fotografije

