NOVA KATASTROFA ZA DENVER: Nova povreda, preživeli dramu bez Jokića (VIDEO)

NAKON velike drame slavio je Denver na gostovanju Toronto raptorsima 106:103, a ovo je bio prvi meč koji je Nikola Jokić propustio zbog povrede.

FOTO: Tanjug/AP

Centar tima iz Kolorada je doživeo povredu kolena na utakmici protiv Majami Hita zbog koje ga neće biti na terenu bar četiri nedelje.

Uprkos tom hendikepu njegovi saigrači su slavili i izašli iz mini krize, od dva uzastopna poraza.

Za to je bio najzaslužniji Pejton Votson koji je meč završio sa 24 poena i osam skokova.

Džamal Marej se nadovezao sa 21, kao i sedam uhvaćenih lopti i šest asistencija.

Meč je obeležila i povreda Jonasa Valančunasa, koji je bio na pragu dabl-dabla (17-9).

Direktna Jokićeva zamena je istegao list bez prethodnog kontakta, nakon što je sam od sebe iznenada počeo da šepa.

Kod ekipe Predraga Rajakovića je najefikasniji bio Brendon Ingram sa 30 poena i osam skokova.

Imanuel Kvikli je dodao 22, a Skoti Barns ostvario tripl-dabl sa 20 poena, 14 skokova i 10 asistencija.

