"KAKO BI RAZMOTRILI NAREDNE KORAKE" Vitkof: Predstavnici SAD razgovarali sa zvaničnicima Ukrajine i evropskih zemalja

SAVETNICI američkog predsednika Donalda Trampa razgovarali su sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim i savetnicima za nacionalnu bezbednost iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke, kako bi razmotrili naredne korake u okončanju rata u Ukrajini, izjavio je američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

- Fokusirali smo se na to kako da pomerimo razgovore napred na praktičan način u ime mirovnog procesa predsednika SAD Donalda Trampa, uključujući jačanje bezbednosnih garancija i razvijanje efikasnih mehanizama za ublažavanje sukoba, kako bi se okončao rat i osigurala njegova trajna obustava - napisao je Vitkof juče na društvenim mrežama, prenosi Rojters.

U razgovorima su učestvovali i američki državni sekretar Marko Rubio, Trampov zet Džared Kušner, kao i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov.

Zelenski je ranije rekao da će savetnici za nacionalnu bezbednost Ukrajine i njenih saveznika iz "Koalicije voljnih" u subotu, 3. januara, održati sastanak u Ukrajini, a zatim će se lideri zemalja sastati u Francuskoj 6. januara.

Koalicija koju predvode Britanija i Francuska uključuje više od 30 zemalja.

(Tanjug)

