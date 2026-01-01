Društvo

RADNO VREME ZA NOVU GODINU I BOŽIĆ: Danas i 7. januara uglavnom sve zatvoreno

В. Н.

01. 01. 2026. u 08:14

ZA VREME novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme pijaca, pošta, prodavnica i apoteka u Beogradu uglavnom će biti skraćeno, a 1. i 7. januara većina objekata će biti potpuno zatvorena.

РАДНО ВРЕМЕ ЗА НОВУ ГОДИНУ И БОЖИЋ: Данас и 7. јануара углавном све затворено

Foto N. Skenderija

Većina trgovinskih lanaca će 1. januara biti zatvoreni.

Od 2. do 5. januara radnje će raditi standardno, dok će 6. januara na Badnji dan većina raditi do 18.00 časova.

Na dan Božića radnje će biti uglavnom zatovrene.

Što se tiče bioskopa u tržnim centrima oni će raditi svih dana, i 1. i 7. januara uglavnom od popodne pa do 23 časa, dok će danas i 6. januara raditi uglavnom do 16 časova. Od 8. januara radno vreme se vraća na staro.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

