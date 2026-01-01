IZGORELA CRKVA STARA 154 GODINE U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Hitno evakuisane obližnje kuće (VIDEO)

CRKVA Vondelkerk u Amsterdamu u Holandiji, stara 154 godine, izgorela je u požaru tokom novogodišnje noći, a nije bilo povređenih, javili su holandski mediji.

Vlasti su saopštile rano jutros da je crkva potpuno izgorela, a da vatrogasci i dalje gase požar koji je izbio ubrzo posle ponoći tokom proslave Nove godine.

🚨BREAKING: Another church has been burned in Amsterdam, the Netherlands. Vondel Church was set on fire, by Muslims.



Another heartless act of violence against Christians.



Islam’s hatred for Christianity: another church burned by Muslims. pic.twitter.com/p36Xk1mtDe — Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) January 1, 2026

Usled požara urušili su se delovi tornja i krova zbog čega je naređena evakuacija i prekinuto napajanje strujom za oko 90 obližnjih kuća, preneo je NL Tajms.

Breaking 🚨 Netherlands 🇳🇱



Amsterdam's historic Vondelkerk church was destroyed by a massive fire on New Year's Eve.



The iconic tower collapsed, and the building is beyond saving.

No injuries reported; cause under investigation (fireworks suspected). pic.twitter.com/lH8UhuG0Z8 — Terror Alerts (@Terroralerts007) January 1, 2026

Uzrok požara se istražuje. Vondelkerk je izgrađena 1872. godine i služila je kao rimokatolička crkva do 1977. godine i od tada se koristi za organizovanje raznih skupova.

(Tanjug)

