IZGORELA CRKVA STARA 154 GODINE U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: Hitno evakuisane obližnje kuće (VIDEO)
CRKVA Vondelkerk u Amsterdamu u Holandiji, stara 154 godine, izgorela je u požaru tokom novogodišnje noći, a nije bilo povređenih, javili su holandski mediji.
Vlasti su saopštile rano jutros da je crkva potpuno izgorela, a da vatrogasci i dalje gase požar koji je izbio ubrzo posle ponoći tokom proslave Nove godine.
Usled požara urušili su se delovi tornja i krova zbog čega je naređena evakuacija i prekinuto napajanje strujom za oko 90 obližnjih kuća, preneo je NL Tajms.
Uzrok požara se istražuje. Vondelkerk je izgrađena 1872. godine i služila je kao rimokatolička crkva do 1977. godine i od tada se koristi za organizovanje raznih skupova.
(Tanjug)
