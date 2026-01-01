Društvo

NOVA 2026: Spektakularni petnaestominutni vatromet u Beogradu na vodi (FOTO/VIDEO)

Душан Цакић

01. 01. 2026. u 00:31

VELIČANSTVENIM i spektakularnim vatrometom sa Kule Beograd u Beogradu na vodi stigla je Nova 2026.

НОВА 2026: Спектакуларни петнаестоминутни ватромет у Београду на води (ФОТО/ВИДЕО)

Novosti

Veliki broj prisutnih građana fotografisalo je i snimalo vatromet u prestonici.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

