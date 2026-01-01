Politika

SREĆNA NOVA GODINA! Posle ponoći se oglasio predsednik Vučić (VIDEO)

В.Н.

01. 01. 2026. u 00:32

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu je postavio snimak veličanstvenog novogodišnjeg vatrometa u Beogradu na vodi i čestitao građanima Novu godinu.

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА! После поноћи се огласио председник Вучић (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč