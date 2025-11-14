Počinje deveta sezona programa „NIS Calling“: Nova praksa za mlade u NIS-u
Nova generacija mladih kolega započela je danas praksu u kompaniji NIS u okviru devete sezone programa „NIS Calling“. Naredna četiri meseca, 40 studenata izabranih na konkursu kompanije NIS imaće priliku da stekne prvo radno iskustvo i primeni teorijsko znanje unutar različitih sektora kompanije - od istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, preko prerade i prometa, do oblasti energetike, ljudskih resursa, finansija i IT-ja.
Pored praktičnog rada, učesnici programa pohađaće stručna predavanja, „soft skils“ radionice i učestvovati u volonterskim akcijama koje kompanija redovno organizuje. Na taj način, studenti ne samo da stiču znanje iz prakse, već razvijaju i veštine timskog rada, komunikacije i liderstva koje su značajne za izgradnju uspešne karijere.
Program „NIS Calling“ osmišljen je tako da studentima treće i četvrte godine osnovnih studija, kao i master studentima, omogući fleksibilnu plaćenu praksu, prilagođenu njihovim obavezama na fakultetu. Praksa obuhvata 640 radnih sati koje polaznici raspoređuju u skladu sa svojim obavezama, a svaki praktikant ima mentora - iskusnog stručnjaka NIS-a koji ga vodi kroz proces učenja i profesionalnog razvoja.
Kroz program „NIS Calling“, koji je započet u 2019. godini, do sada je prošlo više od 300 praktikanata, a mnogi od njih i dalje su članovi tima NIS-a koji broji više od 13.500 zaposlenih. U ovoj sezoni izabrani kandidati će praksu obavljati na lokacijama NIS-a u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Pančevu i Smederevu.
