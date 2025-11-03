KUPUJETE POLOVNE GUME? Evo kada je to dobra odluka, a kada može biti opasno

KUPOVINA polovnih guma na prvi pogled deluje kao pametan način da se uštedi. Nove gume često koštaju i po nekoliko stotina evra po setu, dok se polovne mogu naći i duplo jeftinije. Ali pitanje je, da li se ta ušteda zaista isplati?

Foto: Pixabay

Gume su jedina tačka dodira automobila sa putem i najvažniji element bezbednosti. Njihov zadatak nije samo prianjanje, već i odvođenje vode, stabilnost u krivinama i skraćivanje zaustavnog puta. Čak i najmanja oštećenja, poput pukotina ili udubljenja od udarca u ivičnjak, mogu značajno uticati na sigurnost, a mnoge od tih mana ne mogu se uočiti bez stručnog pregleda.

Veliki proizvođači zato otvoreno savetuju da se polovne gume izbegavaju. Njihov stav je jednostavan: nikada ne možete znati kroz šta je ta guma prošla. Da li je vozila s preniskim pritiskom, da li je bila pregrejana ili oštećena pri udaru? Sve to može promeniti strukturu materijala i povećati rizik od pucanja.

Kada polovne gume ipak imaju smisla

Iskusni vulkanizeri ipak tvrde da nisu sve polovne gume loše. Postoje slučajevi kada su gume gotovo nove, na primer kada leasing vozilo bude vraćeno sa različitim setovima ili kada vlasnik menja dimenziju odmah nakon kupovine automobila. Takve gume mogu biti u odličnom stanju.

Ključna stvar je gde ih kupujete. Gume treba uzimati isključivo od proverenih servisa koji mogu da izvrše detaljnu kontrolu, provere mikropukotine, tvrdoću gume i DOT oznaku koja otkriva godinu i nedelju proizvodnje. Ako je guma starija od deset godina, ne bi trebalo da se koristi bez obzira na izgled šare.

Važno je i da se nikada ne menja samo jedna guma, uvek bar dve na istoj osovini, jer se u suprotnom narušava stabilnost vozila i produžava put kočenja.

Ušteda da, ali ne po svaku cenu

Kupovina polovnih guma ima i ekološki efekat jer smanjuje količinu otpada, što je i razlog zašto je u Nemačkoj i Holandiji prodaja takvih guma strogo kontrolisana i često uz garanciju. Ipak, u Srbiji to tržište još nije dovoljno uređeno, pa sve zavisi od toga koliko verujete prodavcu.

Polovne gume mogu biti dobra odluka ako se kupuju od stručnih servisa koji proveravaju svaku gumu pre prodaje. U suprotnom, jeftina kupovina može da postane veoma skupa ako dovede do nesreće. Uvek imajte na umu da nekoliko kvadratnih centimetara gume između automobila i asfalta odlučuje o vašoj bezbednosti.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD