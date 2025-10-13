Ekonomija

KINA SVE MOĆNIJA: Podaci za septembar mnogo govore

Novosti online

13. 10. 2025. u 15:05

KINESKI izvoz je naglo ubrzao u septembru, odražavajući dvocifreni skok isporuka u Evropsku uniju i Jugoistočnu Aziju, pokazali su carinski podaci objavljeni u ponedeljak.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pošiljke kineske robe skočile su za 8,3 odsto u septembru u poređenju sa istim mesecom prošle godine, pokazali su carinski podaci.

U avgustu je izvoz porastao za 4,4 procenta, što signalizira usporavanje nakon rasta od 7,2 procenta sredinom leta.

