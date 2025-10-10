Suša oborila proizvodnju na istorijski minimum

ZBOG izrazito nepovoljnih hidroloških prilika u drugoj sušnoj godini zaredom, proizvodnja električne energije u hidroelektranama „Elektroprivrede Srbije“ ove godine biće najniža u istoriji proizvodnje EPS-a.

Foto: Promo

Uzrok loše hidrološke situacije su izuzetno male količine padavina u slivovima Drine i Dunava u poslednjih 18 meseci. Nedostatak padavina (sneg, kiša) u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, uticao je na vodostaje Drine i Dunava u Srbiji, te periodični kišni periodi ove godine u našoj zemlji, kao i nedavne padavine nemaju uticaj na dotok na naše hidroelektrane.

Od početka godine hidro kapaciteti proizveli su oko 6,5 milijardi kilovat-sati električne energije, a od toga da li će se i koliko popraviti hidrološka situacija narednih meseci zavisiće i konačni rezultat – ističu u EPS. – Izvesno je da će hidro proizvodnja u 2025. godini biti manja za oko 25 odsto od prošlogodišnje, a za čak 40 odsto niža nego 2023. godine kada su hidroelektrane proizvele 12,66 milijardi kWh električne energije. Očekivanja su da će proizvodnja hidroelektrana biti oko 8 milijardi kWh, što je manje i od do sada najmanje godišnje od 8,3 milijarde kWh koja je zabeležena pre 36 godina.

Urađene revitalizacije u hidroelektranama „Đerdap 1“, „Bajina Bašta“, „Zvornik“ doprinele su tome da obnovljeni agregati rade sa izuzetno visokom spremnošću i efikasnošću i svaku kap vode pretvaraju u energiju. Ipak, dotoci na rekama uvek diktiraju proizvodnju, a na Drini i Dunavu, gde su najveće HE u EPS-u, tokom svih meseci ove godine bili su daleko niži od višegodišnjih proseka. Koliko je vodostaj nizak svedoči i to da je tokom ove i prošle godine bilo perioda kada Dunav nije bio plovan.

Od početka ovog veka, višegodišnji prosečan dotok na Dunavu je 5.257 kubika u sekundi, a tokom ove godine bio je svega 3.822 kubna metra u sekundi. I na Drini je slična situacija, tokom poslednjih šest meseci beleže se veoma niski dotoci, a prosečan dotok u 2025. godini je svega 239 kubnih metara u sekundi, skoro 100 kubika manje od višegodišnjeg proseka – ukazuju u EPS.

Sa druge strane, veoma je značajno što se rezervama u akumulacijama upravlja pažljivo i planski kako bi se sačuvale za predstojeću zimsku sezonu.