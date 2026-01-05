OSTVARILA MU SE ŽELJA: Putin otkrio šta je sanjao kao dete
RUSKI lider Vladimir Putin priznao je da je kao dete sanjao da postane špijun i da mu se san ostvario.
To je Putin rekao tokom razgovora sa sedmogodišnjim Igorom Stepanenkom, učesnikom akcije "Božićno drvo želja".
Lider Rusije je napomenuo da je u jednom trenutku imao želju da postane mornar, a zatim pilot.
- I na kraju... želeo sam da postanem obaveštajni oficir... Postao sam zaposlen u spoljnoj obaveštajnoj službi naše zemlje, radio sam... kao obaveštajni oficir. Dakle, vidite, moj san se u tom smislu potpuno ostvario - naglasio je.
