OSTVARILA MU SE ŽELJA: Putin otkrio šta je sanjao kao dete

RUSKI lider Vladimir Putin priznao je da je kao dete sanjao da postane špijun i da mu se san ostvario.

Foto: Profimedia

To je Putin rekao tokom razgovora sa sedmogodišnjim Igorom Stepanenkom, učesnikom akcije "Božićno drvo želja".

Lider Rusije je napomenuo da je u jednom trenutku imao želju da postane mornar, a zatim pilot.

- I na kraju... želeo sam da postanem obaveštajni oficir... Postao sam zaposlen u spoljnoj obaveštajnoj službi naše zemlje, radio sam... kao obaveštajni oficir. Dakle, vidite, moj san se u tom smislu potpuno ostvario - naglasio je.