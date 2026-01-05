MOSKVA ZAPRETILA: Maduro i njegova supruga moraju biti pušteni na slobodu

RUSIJA osuđuje akt međunarodne agresije SAD protiv Venecuele, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

On je istakao da je napad na predsednika Venecuele Nikolasa Madura bio vesnik povratka u eru bezakonja.

Nebenzja je američko hapšenje Madura nazvao razbojništvom.

„Ne može biti opravdanja za zločin koji su SAD cinično počinile u Karakasu. Maduro i njegova supruga moraju biti pušteni na slobodu“, dodao je Nebenzja.

(Sputnjik)