MOSKVA ZAPRETILA: Maduro i njegova supruga moraju biti pušteni na slobodu

05. 01. 2026. u 16:58

RUSIJA osuđuje akt međunarodne agresije SAD protiv Venecuele, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

МОСКВА ЗАПРЕТИЛА: Мадуро и његова супруга морају бити пуштени на слободу

On je istakao da je napad na predsednika Venecuele Nikolasa Madura bio vesnik povratka u eru bezakonja.

Nebenzja je američko hapšenje Madura nazvao razbojništvom.

„Ne može biti opravdanja za zločin koji su SAD cinično počinile u Karakasu. Maduro i njegova supruga moraju biti pušteni na slobodu“, dodao je Nebenzja.

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

