MAĐARSKI "MOL" POVEĆAVA ISPORUKE NAFTE SRBIJI Sijarto: Podržavamo naše srpske prijatelje

10. 10. 2025. u 08:03

MAĐARSKA naftna kompanija MOL povećava obim isporuka nafte u Srbiju nakon što su stupile na snagu američke sankcije protiv kompanije NIS, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

 - Naravno, podržavamo naše srpske prijatelje, u stalnom smo kontaktu i pošto MOL, kao najveća energetska kompanija u regionu, igra važnu ulogu u isporukama nafte i goriva u Srbiju, oni mogu da računaju na povećanje isporuka - rekao je Sijarto u video-poruci na društvenim mrežama.

On je dodao da to neće u potpunosti moći da zameni isporuke iz Hrvatske.

 - Situacija sa NIS-om pokazuje koliko je opasno zavisiti od jednog naftovoda i zbog toga Mađarska ne želi da odustane od naftovoda "Družba" u korist hrvatskog JANAF-a - rekao je Sijarto.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da je realna procena da rafinerija bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. novembra i dodao da kada je reč o gorivu, problema neće biti do Nove godine.

Vučić je tokom obraćanja građanima, povodom uvođenja američkih sankcija NIS-u, kazao da taj period može biti duži za pet ili sedam dana, ali da će teško biti duže od toga.

