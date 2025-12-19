"PLAKAO SAM I REKAO MAMI DA NEĆU U ŠKOLU" Otkriveni stravični detalji ubistva devojčice (11)

OSNOVNA škola broj 10 u gradu Jelenja Gora u Poljskoj do skoro je važila za bezbedno mesto za učenike.

Foto: Printskrin/policja.pl

Danas podseća na tvrđavu. Policijski automobili su parkirani ispred škole, roditelji i bake i deke preuzimaju decu posle nastave. Svi komentarišu šta se dogodilo poslednjih dana. Devojčica Danusija (11) je ubijena u blizini škole, a zbog ubistva uhapšena je učenica (12) iste škole. Filip (13), prijatelj žrtve, pričao je o traumi koju učenici škole doživljavaju.

- Kada se to dogodilo, nisam želeo da idem u školu, plašio sam se - rekao je Filip. Priznaje da su i njegovi vršnjaci reagovali slično.

Da podsetimo, 15. decembra, telo jedanaestogodišnje devojčice pronađeno je u blizini Osnovne škole. Imala je višestruke ubodne rane. Ranije je jedan učenik u školi video dve devojčice kako se tuku. Obavestio je svog oca da pozove policiju. Veruje se da je počinilac napada i ubistva dvanaestogodišnja devojčica. Obe devojčice su pohađale Osnovnu školu broj 10.

Zločin je potresao grad ali i školu koju su učenice pohađale.

- Plakao sam i rekao mami da neću ići u školu - rekao je Filip.

Kasno u ponedeljak uveče (15. decembra), nekoliko sati nakon incidenta, dugo je razgovarao sa majkom o svemu tome. Vest o Danusijinoj smrti se proširila munjevito.

Vest je postajala sve šokantnija. Dečak nije mogao da je obradi.

- Bilo je bezbedno u ovoj školi. Sumnjam da će biti kao što je nekada bilo. Biće drugačije, nemoguće je sada to srediti. Želeo sam da idem u školu, bilo je tako zabavno, savršeno. Poznajem sve, svi se pozdravljaju. Nije bilo mržnje, ni agresije. A sada... Kako je? - rekao je Filip, dok mu se oči pune suza.

On je rekao da razgovara sa svima, pozdravljaju se u školi, ali ravnodušni i odsutni.

- Nemoguće je objasniti, opisati. Postoji strah, ne verujem svojim drugovima iz razreda. Plašimo se, iako se svi pretvaraju da je sve normalno, ali nije. Neki pokušavaju da se smeju, da se šale, ali ja znam da je to smeh kroz suze - rekao je on, razmišljajući o tome šta učenici doživljavaju iza školskih zidina.

Škola ima nekoliko stotina učenika. Filip priznaje da je utorak, prvi čas posle tragedije, bio najteži.

- Svi nastavnici su plakali, i mi smo plakali sa njima. Odeljenje 5B, gde je Danusija učila, bilo je najviše pogođeno. Bilo je razgovora sa nastavnicima i sastanaka sa psiholozima. U školi ima 15 psihologa, ali moramo sami da se snađemo... Teško je i tužno - dodao je on.

Prema njegovim rečima, devojčica osumnjičena za ubistvo, ponašala se normalno, smejala se i razgovarala sa prijateljima, ništa čudno nije prethodilo zločinu.

Dodao je da su posle zločina saznali da je osumnjičena na dan ubistva u školu donela viljušku i dva noža.

Nož, koji je navodno koristila u napadu, bacila je u kantu za smeće. Preostali noževi su navodno pronađeni u žbunju. Dva dana nakon tragedije, policajci su pretražili mesto događaja detektorom metala.

Istraga se nastavlja.

(Telegraf)

BONUS VIDEO:

PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini