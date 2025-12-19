SKANDAL U ATINI! Vlasnik Hapoela dobio batine, Evroliga u šoku

U četvrtak uveče je Panatinaikos savladao Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 93:82, ali je meč protekao u senci velikog incidenta koji se dogodio u pauzi između dva poluvremena.

Foto: Profimedia

Tada je jedan navijač PAO udario i izvređao vlasnika izraelskog kluba Ofera Janaja, koji se našao u vrlo neprijatnoj situaciji.

Atinski klub se odmah posle meča oglasio i žestoko osudio ovaj gest, a neimenovanog navijača doživotno kaznio zabranom prisustva utakmicama.

Kako je saopšteno, navijaču je oduzeta sezonska karta, a izrečena mu je i doživotna zabrana ulaska u "OAKA" arenu u kojoj igra PAO.

Iz kluba su poručili da nasilno i rasističko ponašanje nema mesto u dvorani Panatinaikosa, istakavši nultu toleranciju prema incidentima koji narušavaju bezbednost i ugled kluba.

U veoma uzbudljivom meču u Atini videli smo nekoliko serija i preokreta, ali na kraju je PAO zadao konačan udar na početku 4. četvrtine, posle koje Hapoel nije imao način da se još jednom vrati.

Najefikasniji u timu Panatinaikosa bio je Kendrik Nan sa 19 poena, 19 poena, Čedi Osman je pomogao sa 17, dok je Juceven stao na 11.

U ekipi Hapoela istakao se Enis sa 16 poena, Blekni i Brajant su ubacili po 14.

