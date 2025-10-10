GOSPOĐA KUPILA PROIZOD NA AKCIJI, A NA KASI DOŽIVELA ŠOK! Upozorila kupce na prevaru kojom se služe trgovci

Hrvatica uzela proizvod jer je pisalo da košta šest i nešto evra, što je bilo povoljnije nego u drugim radnjama, ali je na računu pisalo 9,65 evra

Trgovci se sve češće služe raznim trikovima da bi privukli kupce i povećali prodaju, a jedan od najčešćih je „popust koji to zapravo nije“. Naizgled povoljne akcije često kriju manipulacije cenama, zbog čega se potrošači osećaju prevarenima kada shvate da su zapravo platili više nego što bi trebalo.

Trgovačke prevare često se zasnivaju na obmanjivanju potrošača kroz lažna obećanja o kvalitetu i ceni proizvoda ili usluge, kako bi ih se navelo da kupe. Uobičajeni oblici takvih prevara uključuju prikrivanje stvarnih troškova ili dodatnih naknada, koje kupci često otkriju tek nakon što je kupovina već obavljena. Da bi se zaštitili, potrošači treba da provere verodostojnost trgovaca, pažljivo prouče uslove kupovine i oslone se na recenzije drugih korisnika.

Da "akcije“ nisu uvek ono što izgledaju, pokazala je i jedna Hrvatica koja je na Redditu podelila svoje iskustvo iz drogerije Bipa. Naime, otišla je da iskoristi poznati vikend popust od 30 odsto, ali ju je na kasi dočekalo neprijatno iznenađenje.

Upozorila na prevaru

"Kupila sam jer sam mislila da je dobra ponuda. Na polici je pisalo šest i nešto evra, znam da je drugde iznad sedam. Ali kad sam došla na kasu, na računu je pisalo 9,65 evra!“, napisala je korisnica.

Prema njenim rečima, prodavnica je za dan akcije podigla cenu, pa je tih 30 odsto popusta zapravo samo vratilo cenu na nivo koji važi ostalim danima.

"Povisili su za taj dan cenu da bi je spustili za 30%. Da ispadne kao da ipak postoji neki popust. A na čepu piše MPC 7,20 evra još od maja! Ako je 30% popusta, treba ga obračunati na redovnu cenu, a ne na uvećanu. Ne volim kad ovako prevare ljude!“, dodala je.

Njena objava izazvala je lavinu komentara, a bilo je i onih koji su potvrdili da su primetili slične situacije.

Lavina komentara

"Nikad ništa ne kupujem u Bipi osim dekorativne kozmetike kad je na vikend popustu od 30%, jer to vrlo retko viđam u drugim drogerijama. Sve ostalo je mnogo skuplje nego drugde. Eventualno nekad (vrlo retko) naiđem na dobru 1+1 akciju, ali osim toga ništa ne kupujem“, napisala je jedna korisnica, dok se druga našalila:

"U Bipi kupujem samo sapun i četkicu za zube — ako zaboravim da ih ponesem.“

Stručnjaci upozoravaju da su "popusti“ uz prethodno povećanje cene jedan od najčešćih oblika manipulacije potrošačima. Takve prakse formalno su zabranjene Zakonom o zaštiti potrošača, ali ih je teško dokazati, jer trgovci često menjaju cene neposredno pre početka akcija.

Dnevno.hr