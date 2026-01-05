PUTUJ, IGUMANE, ZA MANSTIR NE PITAJ! Evo kako se Partizan oprostio od Tajrika DŽonsa

ZAVRŠENA je najveća košarkaška saga!

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Tajrik Džons je otišao u Olimpijakos na način na koji je malo ko očekivao. Kontroverzni američki centar je bio ljubimac navijača Partizana, zamena za Matijasa Lesora, a onda je sve puklo u polsednja dva meseca baš je Tajrik bio označen kao glavni krivac za odlazak Željka Obradovića uz Džabari Parkera.... Na kraju je ušao u verbalni, pa skoro i fizički sukob sa grobarima.

Pa, bi se lako mogla iskoristi i narodna izreka "Putuj, igumane, za manstir ne pitaj"! Jedva su svi u Humskoj dočekali odlazak Amerikanca, a klub je u ranim jutarnjim časovima objavio saopštenje u kom je potvrdio da je došlo do rastanka sa doskorašnjim igračem.

U njemu se navodi da je do sporazuma stiglo u nedelju veče, te da će klub prihodovati od njegovog odlaska.

- Tajrik Džons više neće nositi dres KK Partizan. Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja", stoji u saopštenju kluba i dodaje se:

- KK Partizan želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rešenjima na košarkaškom tržištu."

I tu je Partizan brzo reagovao, pa stiže u toku dana Tonje Džekiri.