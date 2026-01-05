Svet

BUKNUO POŽAR U BOLNICI: Ima mrtvih - Vatrogasci odmah reagovali

Ana Đokić

05. 01. 2026. u 09:14

MUŠKARAC star 75 godina preminuo je u u hitnoj službi u bolnici Jeru, nadomak Tulona, a 32 osobe su evakuisane zbog požara koji je izbio u toj zdravstvenoj ustanovi.

БУКНУО ПОЖАР У БОЛНИЦИ: Има мртвих - Ватрогасци одмах реаговали

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Požar je izbio oko 4.00 časa jutros, a 32 osobe su evakuisane, uključujući 19 pacijenata, koji su premešteni u bolničko porodilište, saopštili su vatrogasci, navodeći da je požar lokalizovalo obezbeđenje i medicinsko osoblje, preneo je "Figaro".

Povrede lakšeg stepena pretrpelo je šestoro zaposlenih, dok su četiri radnika i jedan pacijent prebačeni u drugu bolnicu. Prema izvoru, uzrok požara je "verovatno curenje kiseonika".

Hitna služba bolnice je zatvorena, a u intervenciji je učestvovalo oko 60 vatrogasaca.

(Tanjug)

