POPUST ZA SAMOČITAČE KILOVATA: Uvode se olakšice za sve koji kontrolišu potrošnju struje - Račun manji šest odsto, a ovo su uslovi

ELEKTRODISTRIBUCIJA Srbije uvodi popust od šest odsto korisnicima koji sami očitaju svoju potrošnju električne energije na brojilu, počevši od računa za oktobar, uz uslov da do 20. u mesecu plate svoju mesečnu obavezu.

U saopštenju navode da se stanje brojila za električnu energiju i sledećeg meseca može prijaviti brzo i lako od prvog do šestog dana u mesecu u mobilnoj aplikaciji ED Srbije, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na šalterima "Elektrodistribucije Srbije".

- Zahvaljujući saradnji sa "Elektroprivredom Srbije", korisnici mogu da vide i na koji način je očitana njihova potrošnja električne energije, navedeno je u saopštenju. - U gornjem levom uglu računa nalazi se informacija da li je očitavanje daljinsko, konvencionalno, samoočitavanje ili je brojilo neočitano.

Fotografija IZ ED Srbija savetuju samočitačima da pre nego što zakače fotografiju više i niže tarife pažljivo provere da li su fotografisali odgovarajuće brojilo. To je posebno važno za korisnike koji imaju više mernih mesta, da bi se izbeglo slanje pogrešne fotografije.

Svi koji imaju status daljinsko očitavanje ne treba da prijavljuju stanje, jer njihova brojila očitava isključivo "Elektrodistribucija Srbije". Kako je istaknuto, prednost prijave putem aplikacije prepoznalo je više od 500.000 korisnika koji su instalirali aplikaciju ED Srbije, jer mogu da provere šta su poslali i na jednom telefonu memorišu podatke za prijavu više brojila. Tako se može prijaviti stanje i za stan, poslovni prostor, vikendicu, kuću, garažu.

Aplikacija ED Srbije dostupna je na Google Play, App Store i Huawei AppGalery. Posle instaliranja aplikacije na početnom ekranu izabere se svetloplava ikonica "prijava stanja brojila", zatim se u prozorčiću izabere polje "moja merna mesta", zatim opština, popune se osnovni podaci i pošalju slike stanja brojila.

Za sve koji još nisu slali stanje ili imaju neku dilemu, dostupno je detaljno uputstvo u aplikaciji, na sajtu i na jutjub-kanalu EDS.

