U NJEMU SE NALAZI ZLATO, A SVI GA BACAMO U KANTU: Velika vrednost

JEDNA švajcarska istraživačka grupa razvila je novu metodu kojom se može izdvajati 22-karatno zlato iz elektronskog otpada, i to bez upotrebe štetnih hemikalija.

Postupak ne samo da čuva životnu sredinu, već bi mogao da donese pravu revoluciju i u rudarstvu zlata. Prema rezultatima koje je objavio ETH Cirih, čistoća zlata dobijenog ovom metodom prelazi 99 odsto, što je teško dostižno tradicionalnim tehnologijama.

Količina elektronskog otpada širom sveta stalno raste, a do sada je izdvajanje dragocenih materijala poput zlata podrazumevalo zagađujuće i opasne procese.

Nova metoda nije samo efikasnija, već i bezbednija, jer izbegava upotrebu cijanida i drugih otrovnih supstanci. Ova inovacija može doprineti održivijoj ekonomiji, a istovremeno smanjiti negativan uticaj elektronskog otpada na životnu sredinu.

Kako funkcioniše nova metoda

Ključ proboja je primena sumpora, koji se selektivno vezuje za tečno zlato. Nakon kontrolisanog zagrevanja ili hemijske obrade, zlato se oslobađa u čistom obliku, dok se iskorišćeni polimer može reciklirati.

Ovaj pristup nije samo ekološki prihvatljiv, već i ekonomski isplativ, jer svodi na minimum nastanak opasnog otpada, saopštila je istraživačka grupa sa ETH Cirih, dodajući da metoda može iz korena promeniti ne samo industriju reciklaže, već i rudarstvo zlata.

Nova tehnologija mogla bi značajno da smanji količinu elektronskog otpada, a istovremeno da učini proces izdvajanja zlata daleko efikasnijim.

