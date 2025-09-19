OPREMA ZA PECAROŠE I LOVCE U POLA CENE: U susret Sajmu lova, ribolova i ekolgije na Novosadskom sajmu
OVOGODIŠNjI međunarodni sajam lova, ribolova i ekologije će u svom 56. izdanju, od 24. do 28. septembra, sadržajnim programom predstaviti više od 100 izlagača koji će ponuditi bogatu opremu po sajamskim popustma od čak 50 odsto.
To su juče u razgovoru sa novinarima na Novosadskom sajmu potvrdili Slobodan Cvetković, generalni direktor te kuće, Brankica Tabak, podsekretarka u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine, Milan Dozet, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vanja Petković, članica Gradskog veća za ekologiju i Branislav Stankov, izvršni direktor JP „Vojvodinašume“.
- Jedna od naših najatraktivnijih i najposećenih manifestacija kreće u susret lovne sezone koja startuje 15. oktobra i nastupe izlagača objedinjuje velikom izložbom „Lovačkih trofeja“ uz propratne sadržaje kao što su provera vrednosti trofeja, proba nišana i optike u noćnim uslovima, gastronomskom ponudom specijaliteta od divljači...a tu je i konjički deo, Otvoreno prvenstvo Vojvodine u preponskom jahanju sa čak osam utakmica ali i revija na izložbi lovačkih pasa. Naravno, veoma je zastupljen ribolov kao i transferi znanja u oblasti ekologije- kaže Cvetković i naglašava da su cene ulaznice jednake kao i lane, 550 dinara za odrasle i 450 dinara za decu i penzionere.
Po rečima Milana Dozeta, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo, je izdvojio 104 miliona dinara za kupovinu opreme i žive divljači, kao i 80 miliona dinara za opremanje Lovačkih domova, kako bi pospešio lovni turizam u Vojvodini i značaj edukacije mladih lovaca.
Brankica Tabak je istakla ekološke projekte i radionice koji doprinose zdravoj životnoj sredini, kao separacija otpada, zelenije školstvo i zaštita područja, koji će biti predočeni na sajmu dok je Vanja Petković u prvi plan istakla edukativne radionice za decu.
