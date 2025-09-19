Ekonomija

OPREMA ZA PECAROŠE I LOVCE U POLA CENE: U susret Sajmu lova, ribolova i ekolgije na Novosadskom sajmu

Slobodan Bajić

19. 09. 2025. u 15:27

OVOGODIŠNjI međunarodni sajam lova, ribolova i ekologije će u svom 56. izdanju, od 24. do 28. septembra, sadržajnim programom predstaviti više od 100 izlagača koji će ponuditi bogatu opremu po sajamskim popustma od čak 50 odsto.

S.B.

To su juče u razgovoru sa novinarima na Novosadskom sajmu potvrdili Slobodan Cvetković, generalni direktor te kuće, Brankica Tabak, podsekretarka u Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine, Milan Dozet, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vanja Petković, članica Gradskog veća za ekologiju i Branislav Stankov, izvršni direktor JP „Vojvodinašume“.

- Jedna od naših najatraktivnijih i najposećenih manifestacija kreće u susret lovne sezone koja startuje 15. oktobra i nastupe izlagača objedinjuje velikom izložbom „Lovačkih trofeja“ uz propratne sadržaje kao što su provera vrednosti trofeja, proba nišana i optike u noćnim uslovima, gastronomskom ponudom specijaliteta od divljači...a tu je i konjički deo, Otvoreno prvenstvo Vojvodine u preponskom jahanju sa čak osam utakmica ali i revija na izložbi lovačkih pasa. Naravno, veoma je zastupljen ribolov kao i transferi znanja u oblasti ekologije- kaže Cvetković i naglašava da su cene ulaznice jednake kao i lane, 550 dinara za odrasle i 450 dinara za decu i penzionere.

Po rečima Milana Dozeta, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo, je izdvojio 104 miliona dinara za kupovinu opreme i žive divljači, kao i 80 miliona dinara za opremanje Lovačkih domova, kako bi pospešio lovni turizam u Vojvodini i značaj edukacije mladih lovaca.

Brankica Tabak je istakla ekološke projekte i radionice koji doprinose zdravoj životnoj sredini, kao separacija otpada, zelenije školstvo i zaštita područja, koji će biti predočeni na sajmu dok je Vanja Petković u prvi plan istakla edukativne radionice za decu.

0 3

