PROSVETARI DOBIJAJU POVEĆANJE PLATE: Otkriveno kada će primiti prvu isplatu

OD PRVOG oktobra prosvetnim radnicima u školama, kao i vaspitačima u vrtićima plata će biti veća za 5%. To znači da će prvu uvećanu platu primiti u novembru, najavljeno je iz Ministarstva.

Foto Shutterstock

Prema republičkoj osnovici trenutna plata vaspitača u vrtiću sa sedmim stepenom stručne spreme je 101.049 dinara, dok će sa povećanjem koeficijenta za pet odsto oktobarska plata biti 106.104 dinara. Plate nastavnika u školi sa sedmim stepenom stručne spreme su trenutno 101.200 dinara, a sa povećanjem od pet odsto 106.260 dinara.

Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kaže da će se sa oktobarskim povećanjem početna plata u prosveti približiti prosečnoj u Srbiji, koja trenutno iznosi 107.075 dinara.

- Da se razumemo, mi pozdravljamo najavljeno povećanje minimalca i u oktobru i u januaru, jer i mi imamo zaposlenih na pomoćnim poslovima. Naš zahtev je bio da se početna plata u prosveti izjednači sa prosečnom u Srbiji, što se na ovaj način neće postići u novembru. Ostaje nam da razmatramo modalitete kako bismo od nadležnih tražili da se ispoštuje potpisani PKU -navela je Gašić.

Treba napomenuti da će 106.260 dinara biti osnovna oktobarska plata u prosveti, koju prima početnik. Nastavnik ili profesor koji ima starešinstvo dobija još sedam odsto na osnovicu, a i na svaku godinu radnog staža povećava se plata za 0,4 odsto.

- To povećanje na minuli rad odnosi se samo na radni staž u prosveti. Dakle, oni koji dođu u prosvetu iz drugih grana industrije, privrede, nemaju naknadu od 0,4 odsto za godine provedene na tim radnim mestima. Računa se samo vreme provedeno u školi - navela je Gašić.

Što se tiče plata u vrtićima na povećanje koeficijenta od pet odsto može računati nekoliko kategorija. Prema republičkoj osnovici trenutna plata u vrtićima je za kuvara, pekara 62.273, saradnik za unapređenje preventivne zdravstvene zaštite 80.106, medicinske sestre-vaspitača 78.272, vaspitača (šesti stepen stručne spreme) 96.772, vaspitača (sa fakultetom) 101.049 dinara

Naravno, ovde je reč o osnovicama na koje se dodaje minuli rad. Takođe, vaspitačima u Beogradu na republičku osnovicu lokalna samouprava dodaje 16 odsto, Bor 10 odsto, Sremska Mitrovica dva odsto.

Sa oktobarskim povećanjem republička osnovica za kuvara, pekara biće 65.384 dinara, saradnik za unapređenje preventivne zdravstvene zaštite 84.105 dinara, medicinske sestre vaspitača 82.161, vaspitača (šesti stepen) 91.105, vaspitača (sedmi stepen) 106.104 dinara.

O povećanju plate u obrazovnom sistemu danas je govorio i ministar finansija Siniša Mali, koji tvrdi da će sa oktobarskim povećanjem osnovna plata nastavnika biti izjednačena sa prosečnom zaradom Republike Srbije.

- Ovim pokazujemo koliko su nam važni prosvetni radnici. Koliko sam razumeo ministra prosvete (Dejana Vuka Stankovića), da se planiraju još neke izmene zakona i da će profesori i nastavnici sada malo drugačije da shvate svoju ulogu. Više će da se posvete deci, svom poslu, a manje svakodnevnim političkim diskusijama - kazao je Mali.

