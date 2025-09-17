MILIONI NEMACA NE MOGU DA PLATE RAČUNE ZA STRUJU I GAS: Proračuni pokazali - Pet posto nacije kasni sa plaćanjem

MILIONI domaćinstava u Nemačkoj ne mogu da plate račune za struju i gas. Oko 4,2 miliona ljudi je prošle godine, prema sopstvenim navodima, kasnilo sa plaćanjem.

To je, prema proračunima Saveznog zavoda za statistiku, pet odsto stanovništva. Taj udeo je bio nešto niži nego godinu dana ranije, kada je iznosio 5,4 odsto, prenose nemački mediji.

Podstanari češće imaju neplaćene račune za komunalne usluge.

Tokom ove godine došlo je do izvesnog olakšanja kada su u pitanju cene energije za domaćinstva.

U avgustu su potrošači za struju, gas, lož ulje, daljinsko grejanje ili čvrsta goriva poput drveta i uglja plaćali 2,3 odsto manje nego godinu ranije.

Međutim, cene energije su i dalje relativno visoke, pošto su posebno 2022, posle početka ukrajinskog sukoba, naglo porasle.

Visoki računi za struju ili gas nisu jedino opterećenje za domaćinstva. Mnogima novac nije dovoljan ni za neočekivane troškove veće od 1.250 evra.

Skoro trećina, odnosno 32,2 odsto stanovništva u Nemačkoj, živela je 2024. u domaćinstvima koja takve izdatke – kao što su popravka ili zamena pokvarenih kućnih aparata – nisu mogla da pokriju iz sopstvenih sredstava.

(Sputnjik)

