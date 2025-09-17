Ekonomija

MILIONI NEMACA NE MOGU DA PLATE RAČUNE ZA STRUJU I GAS: Proračuni pokazali - Pet posto nacije kasni sa plaćanjem

В.Н.

17. 09. 2025. u 13:05

MILIONI domaćinstava u Nemačkoj ne mogu da plate račune za struju i gas. Oko 4,2 miliona ljudi je prošle godine, prema sopstvenim navodima, kasnilo sa plaćanjem.

МИЛИОНИ НЕМАЦА НЕ МОГУ ДА ПЛАТЕ РАЧУНЕ ЗА СТРУЈУ И ГАС: Прорачуни показали - Пет посто нације касни са плаћањем

Foto: Shutterstock/canadastock

To je, prema proračunima Saveznog zavoda za statistiku, pet odsto stanovništva. Taj udeo je bio nešto niži nego godinu dana ranije, kada je iznosio 5,4 odsto, prenose nemački mediji.

Podstanari češće imaju neplaćene račune za komunalne usluge.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Tokom ove godine došlo je do izvesnog olakšanja kada su u pitanju cene energije za domaćinstva.

U avgustu su potrošači za struju, gas, lož ulje, daljinsko grejanje ili čvrsta goriva poput drveta i uglja plaćali 2,3 odsto manje nego godinu ranije.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Međutim, cene energije su i dalje relativno visoke, pošto su posebno 2022, posle početka ukrajinskog sukoba, naglo porasle.

Visoki računi za struju ili gas nisu jedino opterećenje za domaćinstva. Mnogima novac nije dovoljan ni za neočekivane troškove veće od 1.250 evra.

Skoro trećina, odnosno 32,2 odsto stanovništva u Nemačkoj, živela je 2024. u domaćinstvima koja takve izdatke – kao što su popravka ili zamena pokvarenih kućnih aparata – nisu mogla da pokriju iz sopstvenih sredstava.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)