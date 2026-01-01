Tip fudbal

3+ TIKET ZA PRVI JANUAR: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

01. 01. 2026. u 07:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ПРВИ ЈАНУАР: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

16.00 Reding - Barton UG 3+ (1,85)

16.00 Donkaster - Bolton UG 3+ (1,78)
18.30 Liverpul - Lids UG 3+ (1,60)

 Ukupna kvota: 5,27

 

