NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
18.30 Liverpul - Lids D 2+ (1,55)
21.00 Brentford - Totenhem X2 (1,73)
Ukupna kvota: 4,29
Liverpul igra napadački, na gol više, pogotovo kod kuće i trebao bi postići bar par golova protiv Lidsa koji redovno igra goleade u poslednje vreme.
Siti je u strahovitoj formi, dok je Sanderlend bez par igrača koji su otišli na Afričku kup nacija. Videlo se protiv Lidsa da "crne mačke" nisu na prepoznatljivom nivou i očekujemo rutinski trijumf "građana".
Dupla šansa na Totenhem se odlično naplaćuje, "pevci" su bolja ekipa, a i početkom su savladali Brentford pred svojim navijačima poprilično rutinski (2:0).
