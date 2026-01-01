NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Četvrtak 18.30 Liverpul - Lids D 2+ (1,55)



21.00 Brentford - Totenhem X2 (1,73) 21.00 Sanderlend - Mančester siti 2&2-5 (1,60)21.00 Brentford - Totenhem X2 (1,73) Ukupna kvota: 4,29

Liverpul igra napadački, na gol više, pogotovo kod kuće i trebao bi postići bar par golova protiv Lidsa koji redovno igra goleade u poslednje vreme.

Siti je u strahovitoj formi, dok je Sanderlend bez par igrača koji su otišli na Afričku kup nacija. Videlo se protiv Lidsa da "crne mačke" nisu na prepoznatljivom nivou i očekujemo rutinski trijumf "građana".

Dupla šansa na Totenhem se odlično naplaćuje, "pevci" su bolja ekipa, a i početkom su savladali Brentford pred svojim navijačima poprilično rutinski (2:0).

