JUTRO OBLAČNO, POPODNE RAZVEDRAVANJE, TEMPERATURA OD MINUS OSAM DO 10 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 1. januar

В.Н.

01. 01. 2026. u 00:05

U SRBIJI će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno u Banatu, na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, dok se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje sa zapada, a pored slabog i umerenog južnog i jugozapadnog vetra temperatura će varirati od minus osam do 10 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Tanjug/S.A.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će biti oblačno i suvo, od sredine dana pretežno sunčano i najvišu dnevnu temperaturu oko sedam stepeni.

Vreme narednih dana

U petak i subotu očekuje se osetno toplije vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 9 do 14 stepeni, dok se novi pad temperature očekuje od nedelje.

