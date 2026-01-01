PRVOG DANA U GODINI SLAVIMO OVOG SVECA: Bio veliki grešnik, pa stradao zbog vere - Ovu poruku morate zapamtiti
SRPSKA pravoslavna crkva danas slavi i obeležava Svetog mučenika Bonifatija.
Bio je sluga razvratne bogatašice Aglaide u Rimu, i s njom je imao nečiste i nezakonite veze.
Oboje su bili neznabošci. Aglaida je jednom poželela da ima u kući mošti mučeničke kao neku amajliju, koja od zla brani, pa je poslala Bonifatija u Aziju, da ih kupi.
Sveti Bonifatije sa sobom je poveo nekoliko robova i dosta blaga. Na rastanku s Aglaidom reče: “Ako ne mogadnem naći nikakvog mučenika, i ako tebi, gospođo, donesu moje telo za Hrista namučeno, da li ćeš ga primiti s čašću?”
Razvratna bogatašica se nasmeja i nazva ga pijanicom i grešnikom. Tako su se rastali.
Kada je Bonifatije došao u grad Tars tamo je ugledao mnogobrojne hrišćane na teškim mukama – jednima su odsečene noge, drugima ruke, treći su oslepljenji, četvrti na vešalima... Tada mu se promenilo srce i pokajao se za svoj grešni život i zaplakao.
Uzviknuo je pored tih mučenika: “I ja sam hrišćanin!”. Kada je sudija to čuo, stavio je i njega na muke. Bio je bičevan, a potom su mu sipali vrelo olovo u usta, a onda mu glavu odsekli mačem.
Robovi su njegovo telo preneli u Rim. Nakon toga anđeo se javio Aglaidi i rekao joj da primi onoga koji je nekada bio njen sluga, a sada je saslužitelj i čuvar duše njene, kao i zaštitnik njenog života.
Ona je zaprepašćena primila njegovo telo, sagradila mu crkvu i nju položila Bonifatijeve mošti. I razvratnica se pokaja, povukla se od sveta, i živela još 15 godina u pokajanju. Bonifatije je stradao 290. godine.
(MONDO)
BONUS VIDEO:
NOVA 2026: Spektakularni petnaestominutni vatromet u Beogradu na vodi
Preporučujemo
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)