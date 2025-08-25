NIKO VIŠE NEĆE MOĆI DA OSTANE BEZ KROVA NAD GLAVOM: Nova mera koju je najavio Vučić štiti sve porodice u Srbiji

NOVA mera države koju je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić štiti sve porodice u Srbiji, a to znači da izvršitelji više neće moći da oduzimaju građanima jedinu nekretninu do 60 kvadrata.

Foto: D. Milovanović/Shutterstock

- Postoji jedna stvar koja je nepravedna kroz razne postupke, a to je da neko živi bilo sam, bilo sa malom decom i onda ostane i bez jedine nekretnine. I to jeste nepravedno. I zato smo doneli odluku, ali gledaćemo da još neke olakšice učinimo za izvršne dužnike, kako se to stručno naziva - to je da ne može niko da mu oduzme jedinu nekretninu do 60 metara kvadratnih. To se računa kao prostor u kojem može da živi, kao prostor u kojem može da opstane, to je do 60 metara kvadratnih, ali u svemu drugom on mora da vodi računa kako će da se ponaša odgovorno, ozbiljno, baš kao i u svakoj drugoj zemlji - rekao je Vučić u Palati Srbija na predstavljanju novog paketa ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije.

Vučić je rekao da je mera koja se odnosi na izvršitelje socijalna mera. Kaže da se ta mera odnosi na Zakon o izvršenju i obezbeđenju i da se preduzima na osnovu brojnih žalbi naših građana.

- Svi se žale na postupak izvršenja, obezbeđenja, naravno tu ima uglavnom ili dobrim delom i njihove krivice, da ne pričamo, nisu tu izvršitelji, nikakvi zlotvori, izlikovci, ti ljudi ispunjavaju zakonske norme i ništa više i ništa manje od toga - naveo je Vučić.

"Cilj države da zaštiti svakog građanina"

Istakao je da je cilj države da zaštiti svakog građanina.

- I pre svega hoćemo da zaštitimo, ako hoćete, na kraju krajeva, bračne drugove i celu porodicu, decu da zaštitimo, da deca ne bi prolazila kroz taj pakao izlaska iz jedinog stambenog prostora koji imaju i tako dalje. Naravno, prvi uslov je da je to jedina nepokretnost izvršnog dužnika, drugi uslov se tiče dužine trajanja prijavljenog prebivališta na adresi i to je najmanje pet godina pre podnošenja predloga za izvršenje. Ukoliko, razume se, ta adresa nije pasivizirana. Treći uslov je ovaj o kojem sam govorio, to je da je 60 metara kvadratnih. Ima tu još nekih, dakle, mora biti sudska odluka da je ovo jedini dom i tako dalje - naveo je Vučić.

Kaže da su ostale tehničke stvari i da će se ići sa predlogom tog zakona uskoro u Narodnu skupštinu Republike Srbije.

"Naša je dužnost da zaštitimo porodice i da zaštitimo decu"

Ali ćemo gledati da još neke pojedinosti učinimo lagodnijim za izvršne dužnike, rekao je on.

Dodaje da će se gledati da se spreči svaka vrsta marifetluka i manipulacije koju bi izvršni dužnici mogli da učine prema izvršnim poveriocima.

- Zato što nije naše da štitimo one koji se neodgovorno ponašaju. Naša je dužnost da zaštitimo porodice i da zaštitimo decu, pre svega. To jeste naš posao i zato donosimo ove mere - istakao je Vučić.