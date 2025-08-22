"NOVOSTI" SAZNAJU: Vučić predstavlja nove ekonomske mere u nedelju u 11 časova

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstaviće nove ekonomske mere u nedelju u 11 časova, saznaju "Novosti".

- Spremite se za nedelju, biće top mere. Sada ću vam navesti samo neki primer. U nedelju pratite, imaću prezentaciju mera. To su možda i najbolje mere za običan narod, za sve naše ljude, za sve naše građane. I to već od 1. septembra kreće primena. Od cena, do svega drugog, to ćete da vidite - rekao je ranije Vučić.

On je istakao da će i kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite za ljude koji nisu bogati biti neuporedivo prihvatljivije i da će moći neuporedivo lakše da se dobiju.

Vučić je rekao da će građani moći da dobiju kredite po najnižim mogućim kamatnim stopama jer će kamete biti spuštene za 30 do 40 odsto.

- Mislim da će naša banka, Poštanska štedionica, da ima najnižu kamatnu stopu, ali će i sve druge morati da imaju mnogo nižu. I to kad zamislite uzmete dinarski kredit, pa koliko je to sad skoro 11 odsto, pa zamislite da spustite za 30ili 40 odsto kamate. To je neverovatan uspeh, neverovatne stvari - kazao je Vučić.

Dodao je da su se pobrinuli i za dodatnu podršku u različitim segmentima.

- Dakle, za najsiromašnije građane i za penzionere, u mnogo čemu. I baš sam zadovoljan. Celo jutro imamo, tri sata, sastanke oko mera. Siguran sam da ćete biti zadovoljni - naglasio je Vučić.

Istakao je da se raduje nedelji i predstavljanju mera jer će biti, kako je rekao, čudesne za narod.

- Čudesne, Rusi bi rekli, velika lepota, to će da bude baš velika lepota, čudesno, dobro. I mislim da će narod biti izuzetno zadovoljan. Videćete, tu nema više prevara. E, on mi je podigao cenu, pa je onda kao spustio i tako dalje. A ne, ne. Mi sad imamo cene koje se uzimaju od dobavljača i ograničenje marže. Možeš ti da podižeš cenu i na 500, ali uzmi majstore pa plati 300 i 400 dobavljaču. A hoće da plati 30 i 40. On ne može da se igra sa tim više. Tako da ćemo mnogo toga dobrog da uradimo za narod, mnogo toga dobrog za ljude i baš se radujem tome - naveo je Vučić.