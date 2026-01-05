PROBLEMI SA BANKOMATIMA I PLAĆANJEM KARTICAMA: Oglasila se Poštanska štedionica
BANKA "Poštanska štedinonica" objavila je danas da zbog pojačane aktivnosti, kao i pojedinih tehničkih i telekomunikacionih problema na komunikacijama, deo bankomata Banke, kao i platne kartice izdanja DinaCard (UPI), povremeno nisu u funkciji.
Kako je navedeno u saopštenju banke, operativni timovi intenzivno rade na stabilizaciji sistema.
Dodali su i da se očekuje se da će usluge uskoro biti u potpunosti normalizovane.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Uspešno realizovana isplata uvećanih penzija
Preporučujemo
BEOGRADSKA BERZA U PLUSU: Promet 1,77 miliona dinara -
05. 01. 2026. u 17:06
EVO KADA POČINjE JEFTINA STRUJA U SRBIJI Noćna tarifa važi u 3 različita termina
05. 01. 2026. u 12:49
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)