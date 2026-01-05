Ekonomija

PROBLEMI SA BANKOMATIMA I PLAĆANJEM KARTICAMA: Oglasila se Poštanska štedionica

K. Despotović

05. 01. 2026. u 17:04

BANKA "Poštanska štedinonica" objavila je danas da zbog pojačane aktivnosti, kao i pojedinih tehničkih i telekomunikacionih problema na komunikacijama, deo bankomata Banke, kao i platne kartice izdanja DinaCard (UPI), povremeno nisu u funkciji.

ПРОБЛЕМИ СА БАНКОМАТИМА И ПЛАЋАЊЕМ КАРТИЦАМА: Огласила се Поштанска штедионица

Foto: Printscreen

Kako je navedeno u saopštenju banke, operativni timovi intenzivno rade na stabilizaciji sistema.

Dodali su i da se očekuje se da će usluge uskoro biti u potpunosti normalizovane.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

Uspešno realizovana isplata uvećanih penzija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao

AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao