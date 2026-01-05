DALjE RUKE OD GRENLANDA! GORI U EVROPI NAKON OTMICE MADURA: Očekuje se početak suđenja; Počinje lov na izdajnike - Izdato naređenje policiji

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

Foto AI

Skok akcija energetskih kompanija u SAD

Akcije američkih energetskih i naftnih kompanija rastu dok Vol strit prati situaciju u Venecueli.

Akcije energetskih i naftnih kompanija skočile su u ponedeljak, jer su investitori procenili mogućnost da američke kompanije dobiju pristup rezervama nafte u Venecueli i potencijalu bušenja u zemlji.

Počinje lov na izdajnike: Vlada izdala naređenje policiji

Vlada Venecuele naredila je danas da policija odmah započne sa nalaženjem i hapšenjem svih umešanih u pomaganje i podršku napada američkih snaga na tu zemlju, prenosi G1.globo.

Ovaj dekret je izdat u subotu, ali je danas objavljen u potpunosti, navodi sajt.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix)

Ko je sledeći na Trampovoj meti? Američki špijunski avion misteriozno kružio kod obale ove zemlje

Američki avion P-8 Posejdon viđen je jutros kako kruži oko centra za šverc droge kod obale Meksika.

Prema pisanju "Dejli mejla", veruje se da je bio u izviđačkoj misiji nedaleko od Tihuane, grada koji se smatra glavnim koridorom za operacije kartela.

P-8 je poleteo sa mornaričke vazduhoplovne baze u Vašingtonu, leteo preko Oregona i Kalifornije, napravio nekoliko krugova kod meksičke obale i južne Kalifornije, a zatim se vratio u bazu.

Više o tome OVDE.

Foto printskrin YouTube tvzvezda.ru

Tajna operacija u Dohi: Kako su izdali Madura?

Tajni pregovori u Kataru otkrili su plan za promenu režima bez potpunog haosa u Venecueli.

U sobi za sastanke u Dohi, nekih 12.000 kilometara od Karakasa, mesecima su se vodili tajni razgovori o budućnosti Venecuele, bez njenog dugogodišnjeg diktatora Nikolasa Madura.

Prema pisanju američkog lista Majami Herald, u tim su pregovorima učestvovali visoki predstavnici katarske i američke administracije, a ključnu ulogu imao je i član kraljevske porodice Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je delovao kao posrednik između Vašingtona i Karakasa. Cilj je od početka pregovora bio jasan: pronaći način kako ukloniti Madura, ali bez potpunog raspada države.

Više o tome OVDE.

Predsednik Kolumbije preti oružjem SAD: Radi otadžbine ću ponovo uzeti pušku

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro izjavio je da je spreman ponovo da se lati oružja nakon pretnji koje su, kako je naveo, stigle iz Sjedinjenih Američkih Država.

-Ako uhapsite predsednika koga voli i poštuje značajan deo mog naroda, oslobodićete narodnog jaguara... Iako nisam bio vojnik, znam šta su rat i ilegalna borba. Zakleo sam se da više nikada neću dotaći oružje od trenutka potpisivanja mirovnog sporazuma 1989. godine, ali ću, radi otadžbine, ponovo uzeti oružje — mada to ne želim - napisao je Petro na društvenoj mreži X.

On je podsetio da je tokom 1980-ih godina bio pripadnik urbanog gerilskog pokreta „Pokret 19. april“.

Više o tome OVDE.

Foto: Tanjug

Maduro stigao u sud: Otkriveno koji advokat će braniti otetog lidera Venecuele

Oteti predsednik Venecuele Nikolas Maduro će se danas prvi put pojaviti pred sudijom u Njujorku, stigavši jutros na sud u pratnji svoje supruge Silije Flores.

Njegov advokat po službenoj dužnosti biće Dejvid Vikstrom, javlja Si-en-en, pozivajući se na izvor upoznat sa slučajem.

Više o tome OVDE.

Starmer: Britanija je uz Dansku po pitanju Grenlanda, SAD mora da objasni akcije u Venecueli

Britanski premijer Kir Starmer osudio je danas izjavu američkog predsednika Donalda Trampa o nameri da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland, rekavši da "'stoji uz premijerku Danske Mete Frederiksen".

Starmer je istakao da želi da bude "potpuno jasan u vezi sa tim", navodeći da je na ljudima koji žive na Grenlandu, kao i na vlastima Danske, da odlučuju o budućnosti Grenlanda.

Govoreći o situaciji u Venecueli nakon što su SAD zarobile predsednika te zemlje Nikolasa Madura, Starmer je rekao da je situacija ''nejasna''.

- Venecueli je potrebna mirna tranzicija ka demokratiji. To je bio naš stav pre vikenda, a ostaje i sada. Međunarodno pravo je okvir, sidro ili referentna tačka na osnovu koje procenjujemo akcije ostalih vlada. I naravno, na SAD je da opravdaju svoje akcije. To nije jednostavno - rekao je Starmer.

Makron: Ne odobravamo metodu SAD za svrgavanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas na sastanku Saveta ministara da Francuska ne odobrava metodu koju su SAD upotrebile za svrgavanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

On je time razjasnio svoj stav u vezi sa američkom vojnom operacijom u Karakasu, rekla je portparolka francuske vlade Mod Brežon, prenosi televizija BFM.

Više o tome OVDE.

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Španski premijer: Osuđujemo upotrebu sile SAD u celosti

Španska vlada je oštro kritikovala akciju SAD za smenu predsednika Venecuele Nikolasa Madura. Ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares rekao je za radio Kadena Ser da takva intervencija krši međunarodno pravo i postavlja „veoma opasan presedan za budućnost“. Španija je stoga zatražila da učestvuje na današnjem sastanku Saveta bezbednosti UN o tom pitanju.

Stav ministra deli i socijalistički premijer Pedro Sančez, koji je članovima stranke rekao da je upotreba sile od strane Vašingtona „čin koji osuđujemo u celosti, baš kao što osuđujemo patnju naroda Ukrajine i Palestine“.

Procenjuje se da u Španiji živi oko 600.000 Venecuelanaca, od kojih su mnogi poslednjih godina pobegli od ekonomskog i socijalnog haosa u svojoj domovini. Konzervativna Narodna partija (PP), međutim, ima potpuno drugačiji stav. Pozdravili su smenu Madura, iako su izrazili i izvesnu zabrinutost u vezi sa njenom zakonitošću. Narodna partija je upozorila da potpredsednici Delsi Rodrigez ne bi trebalo dozvoliti da nasledi Madura, pozivajući umesto toga na hitne izbore.

Nemačka: Tramp mora da objasni svoju akciju međunarodnoj zajednici

Nemačka vlada je zatražila od Sjedinjenih Država da svetu objasne zašto su preduzele akciju u Venecueli i uhapsile njenog predsednika.

Portparol je rekao novinarima da bi Trampova administracija trebalo da „objasni međunarodnoj zajednici na osnovu čega treba procenjivati akcije kojima smo svedočili u proteklih nekoliko dana, a to se još nije dogodilo“.

Potez SAD izazvao je zabrinutost zbog mogućeg kršenja međunarodnog prava i invazije na suverenu državu.

Takođe je bilo naznaka da bi nakon Venecuele, Kolumbija i Grenland takođe mogli biti meta SAD.

Delsi Rodrigez predsedavala venecuelanskom Savetu ministara posle hapšenja Madura

Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez predsedavala je sednicom Saveta ministara, prvom pod njenim izvršnim rukovođenjem, čime je, kako je navedeno, potvrđen institucionalni kontinuitet bolivarske vlade nakon što su, prema navodima Karakasa, američke vojne snage privele ustavnog predsednika Nikolasa Madura i prvu damu Siliju Flores.

Sednica vlade održana je u trenutku kada su se stotine građana okupile ispred sedišta vlade, protestujući protiv, kako su naveli, stranog mešanja i zahtevajući hitan povratak Madura i Silije Flores, prenosi danas televizija TeleSUR.

Tajani: Intervencija SAD u Venecueli je legitimna

Intervencija Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli je legitimna, rekao je danas ministar spoljnih poslova i zamenik premijera Italije Antonio Tajani.

- Verujemo da vojna intervencija nije pogodna za rešavanje problema, ali intervencija SAD u Venecueli je legitimna s obzirom na pretnju koju su doživeli, a to će se pojaviti na suđenju predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru, takođe s obzirom na ključnog svedoka iz venecuelanskih obaveštajnih službi - rekao je Tajani, u intervjuu za radio RTL 102.5, prenosi Ansa.

Prema njegovoj oceni, trgovina drogom je takođe sredstvo za napad na druge zemlje.

- Iz ove perspektive, da bi se zaštitila sopstvena bezbednost, intervencija je legitimna. Sada, hajde da radimo na demokratskoj tranziciji, na vladavini prava. Malo ljudi je poslednjih godina osudilo Madurovu diktaturu. Mi smo to uvek činili. Drugi su potcenili Madurov režim, danas je Venecuela slobodnija - rekao je on.

Foto: AP

Premijer Grenlanda nikad oštrije Trampu: Sada je dosta! Retorika je potpuno neprihvatljiva

Premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen poručio je danas da su nedavne izjave američkog predsednika Donalda Trampa o američkoj potrebi za Grenlandom "potpuno neprihvatljive" i da predstavljaju "nepoštovanje", uz poruku da je "sada dosta".

Više o tome OVDE.

Cene nafte u padu: Ovakvo je stanje na berzama nakon hapšenja Madura

Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u porastu, a cene nafte u padu nakon vojne intervencije Vašingtona u Venecueli tokom vikenda kada su američke snage zarobile predsednika Nikolasa Madura i odvele ga u Sjedinjene Američke Države.

Više o tome OVDE.

Kolumbijski predsednik odmah reagovao na Trampove pretnje

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro poslao je oštru poruku vojsci nakon što ga je američki predsednik Donald Tramp nazvao "bolesnim čovekom koji voli da pravi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama".

Više o tome OVDE.

Iran osudio otmicu Madura: Kršenje suvereniteta vodi svet u haos

Iran je danas osudio otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura, uz poruku da svako kršenje međunarodnog prava vodi ka "zakonu džungle" i da nijedna država ne sme na to ostati ravnodušna, saopštio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei, ističući da je zbog američkih postupaka, odnosno napada na Venecuelu, celokupna Latinska Amerika sada u opasnosti.

Orban: Liberalni poredak se ruši, dolaze opasnije godine

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da smo u prvim danima ove godine dobili važan podsetnik da se liberalni svetski poredak urušava.

- Izbor predsednika SAD Donalda Trampa dao mu je završni udarac. Međutim, novi svet se još uvek stvara. Dolaze teže, nepredvidljivije, opasnije godine - rekao je Orban u objavi na Fejsbuku.

Više o tome OVDE.

Protesti širom sveta zbog američkog napada na Venecuelu

Hiljade ljudi protestovalo je širom sveta protiv američkog napada na Venecuelu i hapšenja predsednika te zemlje Nikolasa Madura, a demonstracije su održane u blizini američkih ambasada u Manili i Seulu, dok su u Španiji zabeleženi i protesti i proslave.

Protesti su održani i u SAD, gde su stotine ljude izašle na ulice velikih gradova uključujući Čikago, Dalas, Njujork, Filadelfiju, Pitsburg, San Francisko i Sijetl, prenosi "Gardijan". U Manili su demonstranti nosili transparente sa sloganima protiv američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi danas Al Džazira.

Slično je bilo i u Seulu, gde su demonstranti pozvali na prekid američke intervencije u Venecueli. U Španiji su se, u Madridu, sinoć okupile stotine ljudi, uglavnom levičarskih aktivista, u znak osude "invazije" i "kolonijalizma" SAD.

Protesti u španskoj prestonici, gde živi veliki broj Venecuelanaca, uključujući i opozicionog lidera Edmunda Gonzalesa, održani su ispred Ambasade SAD.

Desetine hiljada ljudi okupilo se i u glavnom gradu Kube - Havani. Kubanska vlada je podržala Madura i osudila američku operaciju.

Protesti su održani i u Bogoti, glavnom gradu Kolumbije. Članovi i pristalice levičarskih političkih partija u Indiji okupili su se u Nju Delhiju da bi izrazili solidarnost sa Venecuelom, a demonstranti su U turskim gradovima Ankari i Istanbulu demonstranti su razvili transparente kojima su osudili "imperijalizam" i zatražili od SAD da "sklone ruke sa Venecuele".

Si Đinping: Svet se nalazi u periodu „nestabilnosti i promena“

Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da se svet nalazi u periodu „nestabilnosti i promena“ i upozorio da „jednostrane i nasilničke akcije ozbiljno narušavaju međunarodni poredak“, prenela je kineska državna televizija CCTV.

Više o tome OVDE.

Kina pozvala na oslobađanje Madura, podržava zemlje Latinske Amerike

Ministarstvo spoljnih poslova Kine pozvalo je danas na hitno oslobađanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura nakon američkih napada na Karakas i dodalo da ta zemlja ostaje pouzdan prijatelj Latinske Amerike i da podržava suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja tog regiona.

Portparol kineskog ministarstva Lin Džijan izjavio je na redovnoj konferenciji za novinare da je Kina duboko zabrinuta zbog hapšenja Madura i njegove supruge i da pažljivo prati bezbednosnu situaciju.

On je, navodi se na zvaničnom sajtu kineskog ministarstva, dodao da je Kina održavala pozitivnu komunikaciju i saradnju sa venecuelanskom vladom.

Foto: Profimedia

- Kina je šokirana upotrebom sile protiv suverene države i predsednika Venecuele i snažno osuđuje ovaj postupak - rekao je Lin.

Portparol kineskog ministarstva istakao je i da američke akcije ozbiljno krše međunarodno pravo, ugrožavaju suverenitet Venecuele i prete miru i bezbednosti u Latinskoj Americi i Karibima.

- Kina je čvrsto protiv ovakve hegemonije i poziva SAD da poštuju međunarodno pravo i Povelju UN, da odmah oslobode predsednika Madura i njegovu suprugu i reše problem dijalogom - navodi se na sajtu Ministarstva.

Vašington post: Da je Mačado odbila Nobela, danas bi bila predsednica Venecuele

Američki predsednik Donald Tramp navodno je odbacio mogućnost da liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado postane privremena predsednica te zemlje zbog toga što je ona prihvatila Nobelovu nagradu za mir prošle godine, saznaje "Vašington post".

Prema izvorima bliskim Beloj kući, Mačado je pokušala da pohvali Trampa nakon što je primila nagradu, ali to nije bilo dovoljno da zadovolji američkog predsednika, koji javno priželjkuje nagradu i smatra da ju je zaslužio.

- Da je odbila i rekla: "Ne mogu da je prihvatim jer je Trampova", danas bi bila predsednica Venecuele - rekao je jedan od izvora. Prihvatanje nagrade izvori su opisali kao "krajnji greh".

Zaokret u Karakasu: Madurova potpredsednica poziva Ameriku na "saradnju"

Venecuelanska portpredsednica Delsi Rodrigez, koja nakon američkih udara na Karakas praktično vodi tu zemlju, naglo je promenila stav u odnosu na prkosno protivljenje SAD neposredno posle odvođenja Madura u Ameriku.

Ona je noćas na Instagramu napisala da teži uspostavljanju "odnosa poštovanja" sa Vašingtonom.

- Pozivamo američku vladu na saradnju sa nama po pitanju kooperacije usmerene ka zajedničkom razvoju u okvirima međunarodnog prava kako bi se ojačala održiva koegzistencija - navela je Rodrigez.

Foto Tanjug/AP/Pavel Golovkin

Njena objava usledila je nakon što je Tramp iz "Er fors uana" poručio da će ona platiti "veoma visoku cenu" ukoliko ne pristane na američke zahteve, a moglo bi da dođe i do novih vazdušnih udara.

- Samo kažem da će se ona naći u situaciji koja je verovatno gora od Madurove - rekao je Tramp novinarima.

Tramp predviđa propast Kube, upozorava i Meksiko i Kolumbiju, ponovo preti Grenlandu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi vlada Kube uskoro mogla da se uruši, odbacujući mogućnost da SAD vojnim putem ubrzaju pad kubanske vlade, ali dodajući da ta zemlja opstaje samo zbog ekonomske podrške Venecuele.

- Izgleda da je Kuba spremna da padne. Ne znam da li će izdržati - rekao je Tramp.

Istovremeno, Tramp je upozorio i susedni Meksiko, rekavši da ta zemlja "mora da se sabere jer (droga) juri kroz Meksiko" i da će SAD morati da preduzmu nešto tim povodom.

Meksička vlada je sposobna da reši problem, "ali nažalost, karteli su veoma jaki u Meksiku", rekao je Tramp. "Karteli upravljaju Meksikom, sviđalo se to vama ili ne", dodao je Tramp.

Tramp je istovremeno oštro kritikovao i kolumbijskog predsednika Gustava Petra, jednog od najglasnijih protivnika američke operacije u Venecueli.

AP Photo/Alex Brandon

- I Kolumbija je veoma bolesna. Vodi je bolestan čovek koji voli da proizvodi kokain i šalje ga u Sjedinjene Države, ali to neće još dugo trajati - rekao je Tramp.

Tramp se osvrnuo i na Grenland, navodeći da je Sjedinjenim Američkim Državama "potrebna" ta teritorija iz bezbednosnih razloga, a to je poručio svega nekoliko sati nakon što je danska premijerka Mete Frederiksen kritikovala njegove izjave o mogućem pripajanju tog autonomnog područja.

- Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbednosti. Evropskoj uniji je potrebno da mi imamo Grenland - zaključio je Tramp.

Frederiksen pozvala Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda

Danska premijerka Mete Frederiksen pozvala je sinoć američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda, nakon što je on u intervjuu za magazin "Atlantik" ponovio svoju želju da to učini.

- Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD treba da preuzmu Grenland. SAD nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje Kraljevine Danske - navela je Frederiksen u saopštenju poslatom mejlom, prenosi Rojters.

Ona je navela da snažno poziva SAD da prestanu sa pretnjama prema istorijski bliskom savezniku i prema drugoj zemlji i drugom narodu, koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ranije juče je u telefonskom intervjuu za magazin "Atlantik" ponovio da Venecuela možda neće biti poslednja zemlja podložna američkoj intervenciji, ističući da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama.

- Nama je Grenland zaista potreban, apsolutno - rekao je Tramp, navodeći da je to ostrvo, deo Danske i NATO saveznik, "okruženo ruskim i kineskim brodovima".

Havana: 32 Kubanca ubijena u Venecueli tokom američke operacije hapšenja Madura

Kubanska vlada je saopštila da su 32 njena državljana ubijena tokom američkih udara na Venecuelu u cilju hapšenja predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

- Kao rezultat kriminalnog napada koji je izvršila vlada Sjedinjenih Država, 32 Kubanca su izgubila živote u borbenim dejstvima, izvršavajući misije u ime Revolucionarnih oružanih snaga i Ministarstva unutrašnjih poslova, na zahtev kolega iz te južnoameričke zemlje - saopštila je kubanska vlada na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici, prenosi CNN.

Havana je proglasila dvodnevnu žalost 5. i 6. januara u čast poginulih, a podaci u vezi sa sahranom biće naknadno objavljeni.

Kubanski predsednik Migel Dijaz Kanel osudio je akcije Sjedinjenih Država, nazvavši ih "državnim terorizmom protiv hrabrog venecuelanskog naroda i protiv naše Amerike".

Rubio: Madura nisu čuvali venecuelanski, nego kubanski telohranitelji

Američki zvaničnici su izjavili da su kubanske snage imale ključnu ulogu u održavanju Madura na vlasti.

Marko Rubio, državni sekretar SAD, kazao je da su kubanski agenti u suštini bili ti koji su vodili venecuelansku obaveštajnu službu za unutrašnju bezbednost, kao i bezbednosne operacije i da su lično štitili Madura i pratili ko mu je lojalan unutar vlade.

- Kubanci su bili ti koji su čuvali Madura. Njega nisu čuvali venecuelanski telohranitelji. On je imao kubanske telohramitelje - rekao je Rubio.

Američki zvaničnici su izjavili da su kubanske snage imale ključnu ulogu u održavanju Madura na vlasti.

Marko Rubio, državni sekretar SAD, kazao je da su kubanski agenti u suštini bili ti koji su vodili venecuelansku obaveštajnu službu za unutrašnju bezbednost, kao i bezbednosne operacije i da su lično štitili Madura i pratili ko mu je lojalan unutar vlade.

- Kubanci su bili ti koji su čuvali Madura. Njega nisu čuvali venecuelanski telohranitelji. On je imao kubanske telohranitelje - rekao je Rubio.

Venecuela formirala komisiju za oslobađanje Madura i njegove supruge

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez formirala je danas komisiju za oslobađanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, koje su američke specijalne snage privele u Karakasu i prebacile u Njujork.

Ministar informisanja Venecuele Fredi Nanjez saopštio je da je formirana "komisija na visokom nivou", na čijem čelu će biti predsednik venecuelanskog parlamenta Horhe Rodrigez, dok će članovi biti ministar spoljnih poslova Ivan Hil i sam Nanjez.

Maduro, piše američki list "Barons", koga Sjedinjene Američke Države terete za krivična dela povezana sa trgovinom drogom i terorizmom, nalazi se u pritvoru u zatvoru u Njujorku, a pred sudijom bi trebalo da se pojavi tokom dana.

Trampova nova meta Kolumbija: "On je bolestan čovek"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Kolumbijom upravlja "bolestan čovek", optužujući predsednika te zemlje Gustava Petra da proizvodi i prodaje kokain Sjedinjenim Američkim Državama, uz tvrdnju da "to neće još dugo trajati", dodajući da mu američka intervencija u toj zemlju "zvuči dobro".

Više o tome klikom OVDE.

Tramp preti novim vojnim udarom na Venecuelu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu i drugi vojni udar na Venecuelu nakon hapšenja predsednika te zemlje Nikolasa Madura, ukoliko preostali članovi vlade ne budu sarađivali u njegovim naporima da se stanje u toj zemlji "dovede u red", i dodao da su SAD "glavne" u Venecueli.

Više o tome klikom OVDE.

Maduro danas u podne prvi put pred saveznim sudom u donjem Menhetnu

Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro danas u podne po istočnoameričkom vremenu prvi put će se pojaviti pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem, prenosi CNN.

Pažnja javnosti biće usmerena na savezni sud u Menhetnu, gde počinje suđenje Maduru, koje se smatra izuzetno značajnim, navodi američka TV mreža.

Prema navodima Okružnog suda za Južni okrug Njujorka, Maduro bi danas u podne trebalo da se pojavi pred saveznim sudom u donjem Menhetnu.