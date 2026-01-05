VENECUELA NAREDILA HITNU MOBILIZACIJU: Uvodi se ratni režim, totalna militaricija svih državnih aparata
NAKON američkog napada, vlasti Venecuele objavile su mobilizaciju oružanih snaga zemlje i uvode ratni režim za zaposlene u naftnoj industriji i drugim industrijama, navodi se u ukazu objavljenom na portalu pravnih akata.
„Naređuje se hitna mobilizacija nacionalnih oružanih snaga na celoj teritoriji zemlje i korišćenje postojeće nacionalne moći za odbijanje strane agresije... Militarizacija državne infrastrukture, naftne industrije i drugih ključnih državnih industrija. Osoblje takvih preduzeća biće privremeno pod vojnim režimom“, navodi se u dokumentu.
Ukazom se takođe zahteva pojačano patroliranje i bezbednost na kopnenim, vazdušnim i morskim granicama zemlje.
Ukaz ima važnost 90 dana od dana objavljivanja. Dokument je datiran 3. januara, a potpisao ga je predsednik Nikolas Maduro, potpredsednik Venecuele i članovi vlade.
(Sputnjik)
