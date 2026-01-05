Svet

VENECUELA NAREDILA HITNU MOBILIZACIJU: Uvodi se ratni režim, totalna militaricija svih državnih aparata

В.Н.

05. 01. 2026. u 18:24

NAKON američkog napada, vlasti Venecuele objavile su mobilizaciju oružanih snaga zemlje i uvode ratni režim za zaposlene u naftnoj industriji i drugim industrijama, navodi se u ukazu objavljenom na portalu pravnih akata.

ВЕНЕЦУЕЛА НАРЕДИЛА ХИТНУ МОБИЛИЗАЦИЈУ: Уводи се ратни режим, тотална милитариција свих државних апарата

Foto: Profimedia

„Naređuje se hitna mobilizacija nacionalnih oružanih snaga na celoj teritoriji zemlje i korišćenje postojeće nacionalne moći za odbijanje strane agresije... Militarizacija državne infrastrukture, naftne industrije i drugih ključnih državnih industrija. Osoblje takvih preduzeća biće privremeno pod vojnim režimom“, navodi se u dokumentu.

Ukazom se takođe zahteva pojačano patroliranje i bezbednost na kopnenim, vazdušnim i morskim granicama zemlje.

Ukaz ima važnost 90 dana od dana objavljivanja. Dokument je datiran 3. januara, a potpisao ga je predsednik Nikolas Maduro, potpredsednik Venecuele i članovi vlade.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao

AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao