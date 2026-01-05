BEOGRADSKA BERZA U PLUSU: Promet 1,77 miliona dinara -
NA BEOGRADSKOJ berzi danas je ostvaren promet od 1,77 miliona dinara, a indeksi su zabeležili pad, navodi se u berzanskom izveštaju.
Belex15 je bio u minusu od 1,32 odsto, a Belexline je zabeležio pad od 0,54 odsto.
Prvo mesto na listi dobitnika zauzela je "GOŠA FOM" iz Smederevske Palanke čije su akcije porasle za 5,26 odsto i na kraju trgovanje vredele po 1.800 dinara.
Na listi gubitnika našao se beogradski aerodrom "Nikola Tesla" čije su akcije pale za 6,58 odsto i na kraju trgovanja vredele po 2.200 dinara.
Najviše se trgovalo akcijama beogradskog "Dunav osiguranja" kojima je ostvaren promet od 1,18 miliona dinara, piše Tanjug.
Na drugom mestu je beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa prometom od 462.000 dinara.
(BizPortal)
BONUS VIDEO:
BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici
Preporučujemo
BITKOIN PORASTAO ZA 1.32%: Tržište u plusu uprkos lošem sentimentu
26. 12. 2025. u 15:33
BEOGRADSKA BERZA U PLUSU: Promet preko 175 miliona dinara
12. 12. 2025. u 19:30
ZLATO UVEK VREDI, ALI IMA I VREDNIJE: Ovaj metal je apsolutni hit na tržištu
27. 12. 2025. u 16:37
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)