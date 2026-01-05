Ekonomija

BEOGRADSKA BERZA U PLUSU: Promet 1,77 miliona dinara

NA BEOGRADSKOJ berzi danas je ostvaren promet od 1,77 miliona dinara, a indeksi su zabeležili pad, navodi se u berzanskom izveštaju.

Belex15 je bio u minusu od 1,32 odsto, a Belexline je zabeležio pad od 0,54 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika zauzela je "GOŠA FOM" iz Smederevske Palanke čije su akcije porasle za 5,26 odsto i na kraju trgovanje vredele po 1.800 dinara.

Na listi gubitnika našao se beogradski aerodrom "Nikola Tesla" čije su akcije pale za 6,58 odsto i na kraju trgovanja vredele po 2.200 dinara.

Najviše se trgovalo akcijama beogradskog "Dunav osiguranja" kojima je ostvaren promet od 1,18 miliona dinara, piše Tanjug.

Na drugom mestu je beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa prometom od 462.000 dinara.

