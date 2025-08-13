Ekonomija

PREVARANTI ZAROBE PARE NA BANKOMATU ZA SEKUND: Koriste podlu metodu koja vam ne bi pala na pamet

A.P.

13. 08. 2025. u 12:54

Banke i policija u Nemačkoj upozoravaju građane na sve češće slučajeve prevare poznate kao "Cash Trapping".

Foto: Profimedia

Ova metoda prevare funkcioniše tako što počinioci postavljaju posebnu fizičku prepreku u otvor za isplatu novca na bankomatu. Kada korisnik pokuša da podigne gotovinu, novac ne izlazi, ostaje „zarobljen“ u uređaju. Većina ljudi pomisli da je bankomat u kvaru i napusti mesto, a tada dolazi prevarant i uzima novac.

Zbog toga se apeluje na korisnike da uvek pažljivo pregledaju otvor za isplatu gotovine, kao i da u slučaju bilo kakvih neobičnosti odmah kontaktiraju banku ili korisnički servis.

Policija u pokrajini Meklenburg-Zapadno Pomorje izdala je posebno upozorenje nakon što je jedan klijent prijavio sumnjivi bankomat na ostrvu Rugen. Ubrzo se ispostavilo da je u pitanju upravo slučaj keš trepinga.

Iako banke uvode sve više tehničkih rešenja – poput mehaničkih zaštita i nadzornih kamera – prevaranti i dalje uspevaju da zaobiđu bezbednosne mere. Zato se građanima savetuje pojačan oprez prilikom podizanja novca.

U drugom slučaju, koji je dodatno uzbudio javnost, jedan penzionerski par u Nemačkoj ostao je bez skoro 70.000 evra. Kriminalci su preko više transakcija prebacili novac na račune na Malti, koristeći rupe u bezbednosnim procedurama.

Evropska bankarska agencija (EBA) je kritikovala praksu po kojoj klijenti u slučajevima internet prevara snose čak do 79% gubitaka. EBA zahteva strožu regulativu i veću odgovornost banaka kako bi se zaštitili potrošači u digitalnom bankarstvu.

BiznisKurir/Fenix magazine

