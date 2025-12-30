ZA KVALIFIKOVANE INVESTITORE: Beogradska berza uspostavila novi tržišni segment

Beogradska berza obaveštava javnost da je, u skladu sa Pravilima i procedurama poslovanja, članom 59, u okviru regulisanog tržišta (koje nije listing), uspostavljen novi poseban tržišni segment Open Market – kvalifikovani investitori, namenjen trgovanju nevlasničkim hartijama od vrednosti.

Foto: Vladimir Marković

Na ovom tržišnom segmentu pravo učešća u trgovanju imaju isključivo kvalifikovani, odnosno profesionalni investitori, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Na segment se uključuju hartije od vrednosti koje su izdate na osnovu prospekta odobrenog od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

U cilju obezbeđivanja usklađenosti sa važećim propisima, svi učesnici u trgovanju su dužni da, pre ispostavljanja naloga za trgovanje, svom brokeru dostave odgovarajući izvod iz nadležnog registra ili drugi relevantan dokument, na osnovu koga se može utvrditi da, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, pripadaju kategoriji investitora koji imaju pravo da trguju na ovom tržišnom segmentu.

Odlukom o uključenju konkretne hartije od vrednosti na tržišni segment Open Market – kvalifikovani investitori, a u skladu sa odobrenim prospektom, precizno se definiše ko može imati status kupca predmetnih hartija od vrednosti.

U tom kontekstu, Beogradska berza danas organizuje prvi trgovački dan na ovom tržišnom segmentu za hartiju od vrednosti koju je izdala UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, oznake HVBN01. U skladu sa uslovima definisanim prospektom, kupci ovih obveznica mogu biti isključivo pravna lica koja imaju status profesionalnih investitora, u smislu člana 192. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 129/2021 i 109/2025).

Uspostavljanjem ovog tržišnog segmenta, Beogradska berza dodatno unapređuje tržišnu infrastrukturu i stvara uslove za efikasnije i fleksibilnije uvođenje dužničkih hartija od vrednosti namenjenih institucionalnim i profesionalnim investitorima, uz punu zaštitu regulatornog okvira i transparentnost tržišta.